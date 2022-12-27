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3 часа назад

Джеймс Ганн Ганн опроверг слухи о закрытии сериала "Зеленый фонарь"

Газета.Ru

Руководитель студии DC Джеймс Ганн прокомментировал слухи о закрытии сериала "Зеленый фонарь". Его слова цитирует Deadline.

Ганн опроверг слухи о закрытии сериала "Зеленый фонарь"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Сети начали распространяться слухи о том, что канал HBO Max потребовал закрыть проект, работа над которым ведется несколько лет. Однако Ганн опроверг эти домыслы, назвав сведения "фальшивыми".

Сериал "Зеленый фонарь" находится в разработке с 2019 года. В октябре сообщалось, что фокус шоу сместился - теперь основное внимание будет уделено персонажу Джону Стюарту, одному из первых темнокожих супергероев DC и самых продолжительных "Зеленых фонарей".

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