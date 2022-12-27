Опубликован «шпионский» постер нового сезона сериала «Ты»

Главную роль «тихого убийцы» в нём сыграл Пенн Бэджли.

Фото: Inc-News Inc-News

Фанаты криминального сериала «Ты» смогли ознакомиться с новым постером его предстоящего, четвёртого, сезона. Он будет доступен на Netflix двумя частями с разницей в месяц, начиная с 9-го февраля 2023-го года.

Сюжет проекта строится вокруг менеджера книжного магазина Джо Голдберга. Он неустанно заводит романы с женщинами, что, в итоге, приводит к нескольким убийствам.

Inc-News

В четвёртом сезоне, как ожидается, местом действия станет Лондон, куда Джо отправляется на новую работу, а также в рамках поиска сбежавшей возлюбленной Марианны (Тати Габриэль).

Как свидетельствует постер, преследователь находит жертву и ходит «вокруг да около».