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2 часа назад

Опубликован «шпионский» постер нового сезона сериала «Ты»

Inc-News

Главную роль «тихого убийцы» в нём сыграл Пенн Бэджли.

Опубликован «шпионский» постер нового сезона сериала «Ты»
Фото: Inc-NewsInc-News

Фанаты криминального сериала «Ты» смогли ознакомиться с новым постером его предстоящего, четвёртого, сезона. Он будет доступен на Netflix двумя частями с разницей в месяц, начиная с 9-го февраля 2023-го года.

Сюжет проекта строится вокруг менеджера книжного магазина Джо Голдберга. Он неустанно заводит романы с женщинами, что, в итоге, приводит к нескольким убийствам.

Inc-News

В четвёртом сезоне, как ожидается, местом действия станет Лондон, куда Джо отправляется на новую работу, а также в рамках поиска сбежавшей возлюбленной Марианны (Тати Габриэль).

Как свидетельствует постер, преследователь находит жертву и ходит «вокруг да около».

Слоган гласит: «Та, что ушла», что наводит на мысль, что Марианна не собирается сдаваться без боя и будет бороться за жизнь и свободу до конца.

Сериалы,Пенн Бэджли,Netflix,
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