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2 часа назад

Стал известен точный хронометраж пилота The Last of Us от HBO

Игромания.ру

В сети появилось подтверждение о хронометраже пилота The Last of Us от HBO — он составляет 1 час 25 минут или 85 минут.Раньше инсайдеры оглашали цифру в 90 минут, что не слишком сильно отличается от финального результата.

Стал известен точный хронометраж пилота The Last of Us от HBO
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вероятно, что остальные 8 серий сезона будут не такими продолжительными, хотя наверняка их хронометраж тоже окажется в районе часа.

Ещё в прошлом Нил Дракманн рассказал, что в экранизации снизят уровень жестокости по сравнению с игрой, оставив лишь «самое необходимое». Подобную идею ещё на стадии создания предложил шоураннер Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).

Премьера сериала состоится 15 января, причём проект получит специальный подкаст, ведущим которого выступит Трой Бэйкер — он, кстати, как и Эшли Джонсон, появится в шоу в новой роли.А новый проект самого Нила Дракманна в Naughty Dog будет больше напоминать сериал, причём для новинки собрали целую команду сценаристов.

Сериалы,Чернобыль,Нил Дракманн,Трой Бэйкер,Эшли Джонсон,
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