Стал известен точный хронометраж пилота The Last of Us от HBO

В сети появилось подтверждение о хронометраже пилота The Last of Us от HBO — он составляет 1 час 25 минут или 85 минут.Раньше инсайдеры оглашали цифру в 90 минут, что не слишком сильно отличается от финального результата.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вероятно, что остальные 8 серий сезона будут не такими продолжительными, хотя наверняка их хронометраж тоже окажется в районе часа.

Ещё в прошлом Нил Дракманн рассказал, что в экранизации снизят уровень жестокости по сравнению с игрой, оставив лишь «самое необходимое». Подобную идею ещё на стадии создания предложил шоураннер Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).