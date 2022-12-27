Александр Молочников рассказал о съемках проекта «Монастырь»

В честь выхода последнего эпизода сериала «Монастырь», постановщик Александр Молочников рассказал, как велась работа над этим проектом, пишет boda.

Фото: Кадр из сериала "Монастырь" Кадр из сериала "Монастырь"

Оказалось, что эта истории была придумана еще в 2020 году. Однако после чего, было много споров о формате данного проекта. Также режиссер отметил, что в основу большинства сюжетных линий сериала легли реальные истории людей.

Во время съемочного процесса Молочникову удалось пожить в монастырях, где он встречал много людей. От них он черпал вдохновение и узнавал об их жизнях. Затем услышанное было перенесено в сюжет. Режиссер отметил, что выдумкой является лишь центральная линия.