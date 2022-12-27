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29 минут назад

Александр Молочников рассказал о съемках проекта «Монастырь»

Моя Москва.онлайн

В честь выхода последнего эпизода сериала «Монастырь», постановщик Александр Молочников рассказал, как велась работа над этим проектом, пишет boda.

Александр Молочников рассказал о съемках проекта «Монастырь»
Фото: Кадр из сериала "Монастырь"Кадр из сериала "Монастырь"

Оказалось, что эта истории была придумана еще в 2020 году. Однако после чего, было много споров о формате данного проекта. Также режиссер отметил, что в основу большинства сюжетных линий сериала легли реальные истории людей.

Во время съемочного процесса Молочникову удалось пожить в монастырях, где он встречал много людей. От них он черпал вдохновение и узнавал об их жизнях. Затем услышанное было перенесено в сюжет. Режиссер отметил, что выдумкой является лишь центральная линия.

Он поблагодарил всех, кто поделился своими историями. Также Молочников отметил своих коллег по съемкам и актеров.

Сериалы,Александр Молочников,
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