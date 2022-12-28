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3 часа назад

Детектив о российских разведчиках покажут в онлайн-кинотеатре Premier до телепремьеры

ТАССиещё 1

Детективный сериал телеканала НТВ "Русские", снятый по книге российских разведчиков Елены Вавиловой и Андрея Бронникова, эксклюзивно покажут в онлайн-кинотеатре Premier до официальной телепремьеры. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей многосерийный фильм.

Детектив о российских разведчиках покажут в онлайн-кинотеатре Premier
Фото: ТАССТАСС

"10 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера детективного сериала телеканала НТВ "Русские", который выйдет по модели catch forward ("показ до эфира" - прим. ТАСС). После сериал будет показан на телеканале НТВ", - заявили представители "Триикс медиа".

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В кинокомпании пояснили, что в основу сериала легла книга "Женщина, которая умеет хранить тайны" российской разведчицы, полковника СВР в отставке Елены Вавиловой, написанная в соавторстве с Андреем Бронниковым. В течение 20 лет она вместе с мужем-разведчиком жила в США, работая на российские спецслужбы. При этом автор лично консультировала съемочную группу и встречалась с исполнителями главных ролей.

О съемочном процессе

Съемки сериала "Русские" проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях. "По сценарию большая часть действий происходит в Вашингтоне и его пригороде. Чтобы воссоздать улицы американской столицы, художник-постановщик со своей командой провели много времени, сличая здания, которые необходимо было воспроизвести. В картине задействовано несколько десятков американских машин", - отметили в пресс-службе "Триикс медиа".

Там также добавили, что часть американских автомобилей съемочной бригаде предоставили автовладельцы, часть была передана коллекционерами, а некоторые пришлось воссоздавать при помощи специального декорирования.

По словам режиссера-постановщика сериала Дениса Нейманда, сериал будет отличать многожанровость. "В нем будет все: стрельба, погони, любовь, запутанные истории, ярко прописанные характеры и соперничество - схватка двух разведок. В смертельном клубке столкнутся интересы спецагентов СВР и ФБР, террористов, преступников и маньяков, множатся жертвы, возникают и рушатся любовные треугольники", - сказал режиссер.

Авторами сценария стали Елена Вавилова, Мария Ошмянская и Александр Иванов. Генеральные продюсеры - Тимур Вайнштейн, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли в сериале исполнили актеры Петр Рыков, Екатерина Молоховская, Александр Самойленко, Владимир Литвинов, Антон Батырев, Мария Шумакова, Елена Карпова, Игорь Ботвин, Денис Елеонский и другие.

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