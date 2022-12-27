30 главных новых сериалов, вышедших в 2022 году

2022-й подарил нам немало качественных сериалов, с героями которых можно было прожить альтернативную жизнь. Кинокритик и обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина отобрала 30 лучших шоу, вышедших в уходящем году.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Андор"

Видео дня

После выхода первых серий американский Forbes назвал сериал лучшим проектом из вселенной "Звездных войн", который никто не смотрит. Журналист издания Пол Тасси сетовал на невысокую популярность шоу, которое он считает едва ли не главным в 2022-м.

При этом уже к концу первого сезона сериал выбился в топ главных стриминговых премьер года. Действие шоу разворачивается за пять лет до событий фильма "Изгой-один" и рассказывает о формировании Повстанческого альянса, противостоящего диктаторской Галактической Империи. Возглавляет отряд повстанцев бывший вор Кассиан Андор (Диего Луна), который постепенно трансформируется в символ революции и лидера гражданского сопротивления.

"Черная птица"

Попавший на десять лет за решетку наркоторговец Джимми Кин (Тэрон Эджертон) пытается выторговать у судебной системы помилование, согласившись на опасную сделку. Джимми решается переехать в тюрьму строгого режима и втереться в доверие к маньяку Ларри Холлу (Пол Уолтер Хаузер), водящему за нос следствие последние несколько лет. Из-за отсутствия доказательств в серии убийств Ларри имеет все шансы выйти на свободу по УДО, чего нельзя допустить. Так начинается рискованная и сложная психологическая схватка двух героев, выйти из которой сумеет только кто-то один.

"Черная птица" — абсолютно реальная история, которую для экрана адаптировал оскароносный автор Деннис Лихейн ("Остров проклятых", "Таинственная река"). Получилось захватывающее восьмичасовое действо с одним из лучших экранных дуэтов последних лет.

"Пэм и Томми"

Клиповый и дерзкий проект Крейга Гиллеспи ("Я, Тоня", "Круэлла") можно коротко обозначить как трагическую историю одного секс-тейпа. Сериал рассказывает о краже интимного видео Памелы Андерсон (Лили Джеймс) и ее мужа Томми Ли (Себастиан Стэн), которое они записали для личного архива, но которое разлетелось по всему свету.

Проект, начинающийся как клип из золотой эпохи MTV, на середине пути успевает сбросить скорость и рассказать серьезную историю о неравенстве в отношении полов. И хотя Памела Андерсон отказалась сотрудничать с авторами сериала (возможно, из-за того, что в январе на Netflix выйдет документальный фильм о ней же), создателям шоу удалось наделить ведущим голосом самую пострадавшую сторону этого скандала — именно Андерсон, чья актерская карьера пошла под откос, а репутация обернулась прахом.

"Миротворец"

Очередной бойкий и залихватский проект Джеймса Ганна о супергерое Кристофере Смите (Джон Сина) по прозвищу Миротворец. После событий второго "Отряда самоубийц" Смит присоединяется к загадочному отряду спецназа АРГУС под названием "Проект Бабочка". Вместе они пытаются выявить паразитических существ, захвативших человеческие тела по всему миру.

"Миротворец" — яркий пример таланта Ганна, которому удается сочетать человеческую драму и ребяческий юмор. Герой Сины — патриот, воспитанный расистом и шовинистом — много рефлексирует, но не скатывается в тяжелую драму. Напротив, все вызовы судьбы он преодолевает с помощью команды верных друзей и отличного чувства юмора.

"Выбывшая"

Это реальная история Элизабет Холмс (Аманда Сейфрид) — одной из главных аферисток XXI века. В середине нулевых Холмс запустила стартап Theranos — компанию по глубокой диагностике здоровья лишь по одной капле крови. Для запуска проекта ей удалось собрать сотни миллионов долларов стартового капитала. Спустя годы выяснилось, что весь стартап был аферой, - и вместо кресла в уютном офисе Холмс оказалась на скамье подсудимых.

Главной рекомендацией к просмотру "Выбывшей" служит тот факт, что Сейфрид в роли Холмс оказалась настолько убедительной, а сам сериал — настолько исчерпывающим, что планировавший выпустить по мотивам скандала полный метр Адам Маккейн заморозил свой проект. С ним согласилась и Дженнифер Лоуренс, которая должна была сыграть Холмс после Сейфрид, но отказавшаяся от участия в байопике по причине "лучше уже не сделать".

"Идентификация"

Авторский проект режиссерки Владлены Санду, сценарий к которому она написала вместе с Никитой Иконниковым, — редкий для отечественного кинопрома мультикультурный продукт, где не все главные роли играют исключительно актеры славянской внешности. Помимо этого, сериал с сильным сценарием отличает и мультижанровость. История о сироте Лере (Лена Тронина), которую на свадьбе пытается изнасиловать брат жениха и которого позже находят убитым, подозревая в содеянном Леру, - это и детектив, и драма, и психологический триллер.

Санду готовила сериал долгие пять лет, но все ожидания стоили того. "Идентификация" — сложно устроенный проект с десятком потайных ходов и скрытых комнат, в которых хочется бродить как можно дольше.

"Медленные лошади"

После проваленной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) ссылают в отдел с говорящим название "Медленные лошади" — своеобразное чистилище для сотрудников-неудачников. В компании таких же провинившихся коллег по несчастью Ривер выполняет бессмысленные задачи высокомерного и грубого начальника Джексона Лэмба (Гэри Олдмен). Когда местные ультраправые экстремисты похищают стендапера-мусульманина, Ривер перехватывает ценную информацию и вовлекается в опасное расследование, утаскивая за собой целый отдел. Так "Медленные лошади" неожиданно получают шанс реабилитироваться в глазах высшего руководства и подняться с низшей ступени иерархии Mi5.

"Медленные лошади" — адаптация серии шпионских романов Мика Херрона, в котором представленные шпионы-неудачники лишены харизмы и стиля Джеймса Бонда, но наделены отличной чуйкой и чисто британским юмором. Первый сезон сериала вышел в апреле 2022-го, а премьера второго состоялась на излете года — в декабре. Идеальный новогодний подарок для всех поклонников шоу.

"Англичанка"

1890 год. Английская аристократка Корнелия (Эмили Блант) прибывает на Дикий Запад, чтобы найти и отомстить человеку, которого считает виновным в смерти своего сына. В дороге она встречает индейца Илая (Чэск Спенсер), который пытается вернуть захваченную недругами родную землю. Вместе они отправляются в захватывающее и опасное путешествие.

"Англичанка" — авторский нео-вестерн британца Хьюго Блика, который поражает воображение эстетикой кадра и плотностью текста. События на экране развиваются неспешно, но в этих паузах между присущим жанру экшеном рождается настоящая красота.

"Медведь"

Это история про молодого, но уже титулованного шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной город, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата. Но реанимация семейного бизнеса сразу не складывается: местный потребнадзор находит массу нарушений, родной дядя-кредитор требует вернуть долг, а старый персонал принимает все нововведения Карми в штыки.

"Медведь" — блюдо, состоящее из совершенно разных ингредиентов. Это и комедия о семье и профессии, и драма об аддикции и насилии, и даже поэтическая ода родному для героев Чикаго.

"Лунный рыцарь"

Главный герой Марк Спектор (Оскар Айзек) — сотрудник музея, страдающий диссоциативным расстройством личности. Все чаще он не может отличить вымысел от реальности, а ночами пристегивает себя к кровати, чтобы мир снов окончательно не украл его в свое запределье. Невольно Марк оказывается втянут в смертельную войну богов, параллельно пытаясь справиться со своими множественными личностями. В их числе древнеегипетское божество Луны Хонсу, чья миссия — карать преступников.

Оскар Айзек обзавелся собственным супергероем в киновселенной Marvel и не прогадал с проектом. "Лунный рыцарь" — динамичный и эффектный сериал, в котором миры, как и хитросплетения сюжета, переплетаются друг с другом. Проект не раз обманет самые смелые зрительские ожидание, но эта хитрость ему даже к лицу.

"Предложение"

Действие сериала разворачивается в 1970-е годы, а в центре истории - молодой режиссер Фрэнсис Форд Коппола (Дэн Фоглер) и голливудский продюсер Альберт Радди (Майлз Теллер). Вместе они пытаются перенести на большой экран только-только ставший книжной сенсацией роман Марио Пьюзо "Крестный отец". Но сценарий пишется сложно, денег ни на что не хватает, а вера в собственные силы исчезает с каждым днем.

"Предложение" — блестящий и довольно подробный пересказ того, как создаются и рождаются великие фильмы. Проект признается в любви не только к авторам "Крестного отца", но и золотой эпохе Голливуда, когда рождались настоящие шедевры и новые имена, в дальнейшем изменившие мировое кино.

"ЮЗЗЗ"

Хулиганский и дерзкий проект Стаса Иванова про ростовских бандитов и романтиков. В этом мире тесно соседствуют местные гангстеры (роскошные в своих образах Гела Месхи и Антон Кузнецов), юный оболтус, мечтающий уехать в Америку (Кузьма Котрелев), следящий за всеми ними сотрудник ФСКН (Евгений Харитонов) и их любимые женщины во главе с двумя Мариями: Машковой и Мацель. Все эти герои варятся в криминальном Ростове, как в большом котле, но иногда не забывают посмотреть на звезды - и раствориться в красоте их сияния.

Сочетание криминала и любовной лирики — главный козырь сериала Иванова, потому что и то, и другое придало истории убедительности и хорошей авторской наглости. Получился абсолютно самобытный проект о хорошем городе и плохих людях, о больших мечтах и мелочных поступках, о красоте и уродстве, а еще о любви и боли.

"Джулия"

Согревающий и утешающий сериал о Джулии Чайлд — легендарной кулинарной кудеснице, открывшей для Америки всю красоту французской кухни и еще до повара из мультфильма "Рататуй" заявившей, что готовить может каждый.

В 2009-м Чайлд сыграла Мэрил Стрип в картине "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", а в 2022-м о ней выпустили полноценный сериал, который уже продлили на второй сезон. "Джулия" — едва ли не самый добрый и светлый проект этого года, в котором вкусно все: от сценария и роскошных актерских работ до представленных в кадре блюд французской кухни.

"Капельник"

Замученный чувством вины анестезиолог-реаниматолог Ваня (открытие этого года Денис Прытков) решает замолить грехи прошлого, устроившись (незаконно) работать капельником по найму. Это когда богатые и известные кутят так сильно, что без медицинской помощи их в чувство не привести. Компанию Ване составляет однорукий друг Серега (замечательный Никита Никитин). Но постепенно в центре их внимания оказывается только одна "пациентка" — блогерша с проблемами аддикции, что отражено в ее звучном псевдониме Алко (прекрасная Анастасия Резник). Вместе им предстоит побороть все зависимости, спасти себя из лап злых и алчных людей, а также привнести в этот мрачный мир хоть какую-то толику справедливости.

Режиссер сериала Илья Аксенов — бывший КВНщик, и каждый его проект (а за плечами у него не менее успешные "Мир! Дружба! Жвачка!") это симбиоз серьезной взрослой истории и почти детского ребячества. Получается живо, искренно и, как принято говорить в интернетах, от души в душу.

"Репетиция"

Один из самых необычных и недооцененных проектов 2022 года, на который, кажется, вообще никто не ставил, но который произвел маленькую революцию в сериальной сфере. Комик Нэйтан Филдер (одновременно и автор шоу) играет здесь специалиста, который помогает другим людям с помощью тщательно продуманных репетиций разрешить свои жизненные проблемы. Сложно решиться на серьезный разговор с начальником? Хочется завести ребенка, но нет уверенности, что из тебя выйдет хороший родитель? А что, если все это отрепетировать заранее, просчитать все возможные варианты развития событий и только потом решиться?

Но репетиции чужих жизней постепенно перерастают в репетицию жизни самого Филдера, который через своих клиентов и личный опыт соприкосновения с ними многое осознает о себе и своей жизни. Получаются как трогательные до слез, так и болезненные до горечи откровения, в которых часто отражается и сам зритель.

"Алиса не может ждать"

Старшеклассница Алиса (еще одно открытие этого года Елизавета Ищенко) страдает врожденным недугом — с каждым годом она стремительно теряет зрение и скоро ослепнет. Девочка знает о своей неизбежной судьбе, но найти понимание внутри семьи ей сложно. Мама Алисы (Анна Михалкова) пытается уберечь дочь от страшного диагноза, ее папа (Михаил Трухин) находится на заработках далеко от дома и не знает, что происходит с близкими, а сестра Алисы (Таисия Вилкова) живет с мужем-абьюзером. В отчаянии Алиса пытается самостоятельно разобраться с собственной жизнью, но принимает самое страшное из решений — намеревается продать свою девственность загадочному бизнесмену-педофилу.

Наталья Мещанинова сняла пронзительную и щемящую coming-of-age-историю, в которой повзрослеть и окрепнуть предстоит всем: растерянной девочке-подростку, ее запутавшемся родителям и старшей сестре, неспособной разорвать порочные отношения.

"Песочный человек"

Долгожданная экранизация графического романа Нила Геймана про Морфея (Том Старридж), который после многолетнего заточения у одержимого оккультиста пытается восстановить свое царство и отстоять у сил зла право людей на здоровый сон.

"Песочный человек" добирался до экранов почти 30 лет, но после выхода сериала на Netflix кажется, что никого другого в роли Морфея кроме Старриджа представить невозможно — актер не просто нашел ключ к персонажу, но и придумал определенную тональность голоса для своего героя-бога. Отличный проект, в котором есть несколько по-настоящему выдающихся эпизодов (чего только стоит серия про схватку Морфея и Дьявола или эпизод про спор Морфея со своей сестрой Смертью о том, утомительно ли жить на свете, будучи бессмертным). Сериал уже продлили на второй сезон.

"Полиция Токио"

Молодой и дерзкий в своих амбициях американский журналист Джейк Адельштейн (Энсел Элгорт) в конце 90-х переезжает в Японию. Его цель - стать журналистом в главной и самой популярной газете азиатского мегаполиса "Емиури симбун". И если рядового туриста привлекает пестрая сторона жизни Токио, Джейка влечет мрачное закулисье города. Получив заветную должность штатного криминального хроникера, он погружается в опасный мир японской столицы, не замечая, что пока он всматривается в мафию, мафия начинает всматриваться в него.

"Полиция Токио" — вольная экранизация мемуаров журналиста Джейка Адельштейна, которую выпустил современный классик Майкл Манн. Проект, собравший восторженные оценки критиков и аудитории, также продлен на второй сезон.

"Хлоя"

Бекки Грин (Эрин Доэрти) живет малопримечательной жизнью: перебивается временными работами, ухаживает за страдающей деменцией матерью и пытается заново изобрести себя, потому что с собой настоящей ей отчаянно невыносимо. Куда интересней ей наблюдать в соцсетях за жизнью своей бывшей лучшей подруги Хлои (Поппи Гилберт), у которой не жизнь, а сказка: красивый и успешный муж, талантливые и интересные друзья, хорошая работа и дом — полная чаша. Но за красивым фасадом скрывается несчастный и потерянный человек, который однажды ночью решает совершить самоубийство. Перед этим Хлои — после стольких лет тишины — внезапно звонит на мобильный Бекки, лишая ее сна и покоя на ближайшие месяцы. Теперь она пытается выяснить причины смерти подруги, для чего выдает себя за другого человека, не замечая, как, обманывая других, она и сама попадает в ловушку.

"Хлоя" — один из самых малозаметных проектов 2022 года, который стоит большего внимания. Сериал, в котором переплелись сразу несколько крепких жанров, говорит о частном горе в масштабах общей беды. Авторы исследуют само понятие "травма" и пытаются найти пути выхода из нее.

"Друг семьи"

Один из самых шокирующих сериалов года, основанный на реальной истории о том, как в 70-е друг и сосед обычной среднестатистической семьи сумел с разницей в два года дважды похитить их малолетнюю дочь. Позже выяснилось, что виновник (Джейк Лэси) с помощью изощренных манипуляций смог запудрить мозги не только несовершеннолетнему ребенку, но и ее родителям.

Получился подробный и болезненный рассказ о непредсказуемости зла, к которому невозможно подготовиться, а иногда и распознать его в лице, казалось бы, такого близкого человека.

"Кэнди"

Еще одна тру-крайм история из прошлого. Действие сериала разворачивается в 80-е годы в Техасе. Тихая и приветливая домохозяйка Кэнди Монтгомери (одна из лучших ролей Джессики Бил в карьере, она также является продюсером шоу) обвиняется в убийстве своей ближайшей подруги. Оказалось, что замужняя, но скучающая в браке Кэнди завела роман с мужем приятельницы, однако их внебрачная связь обернулась страшной трагедией, в которой пострадала самая невинная сторона.

История Монтгомери - довольно известный в Америке криминальный сюжет. Настолько, что в 2022-м должно было выйти сразу два сериала по его мотивам: помимо "Кэнди" с Бил, готовился к релизу проект "Любовь и смерть" с Элизабет Олсен. Но на волне успеха первой премьеры шоу с Олсен перенесли на 2023-й.

"Нулевой пациент"

События сериала разворачиваются в 1988 году в Калмыцкой АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его юных пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его догадку, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) — специалист по малоизвестной на тот момент в СССР "экзотической" болезни. Теперь судьба десятков детей, нескольких взрослых и, возможно, всей страны зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

"Нулевой пациент" — редкий для отечественного кинопрома экскурс в не самую приятную главу прошлого страны, которая оказалась бессильна перед лицом страшной болезни. Получился крепкий, надрывный и убедительный проект, призывающий изучить ошибки прошлого, чтобы никогда не повторить их снова.

"Лестница"

Тихим декабрьским вечером 2001 года супруги Петерсон наслаждались компанией друг друга на заднем дворе своего особняка. В конце вечера Кэтлин (Тони Коллетт) вернулась в дом, чтобы завершить рабочие дела, в то время как Майкл (Колин Ферт) остался возле бассейна. Пока Майкл наслаждался видами звездного неба, в доме случилось ужасное: Кэтлин поскользнулась на узкой лестнице и неудачно упала, разбив себе голову. Травма, с которой смогли бы справиться медики, окажись они рядом, обернулась смертью женщины — почти час она истекала кровью одна, не способная докричаться до мужа. Когда же Майкл обнаружил жену, было уже поздно. После выяснилось, что у Кэтлин обнаружены раны, которые едва ли можно получить от падения с лестницы, но которые остаются, например, после серии ударов тупым предметом. Так Майкл, который в прошлом уже потерял первую жену в аналогичной трагедии, из вдовца превращается в главного подозреваемого.

"Лестница" — реальная криминальная история-лабиринт, в которой хочется пройтись всеми потайными ходами.

"Флейшман в беде"

40-летний гепатолог Тоби Флейшман (Джесси Айзенберг) ежедневно спасает жизни своих пациентов, но бессилен в сохранении собственного брака с Рейчел (Клэр Дэйнс). Позади у них 15 лет сложной семейной жизни, в настоящем — осколки воспоминаний о том, как им когда-то было хорошо вместе, и двое подрастающих детей. И пока Тоби пытается болезненно отрефлексировать свой распавшийся брак, происходит странное — Рейчел пропадает.

"Флейшман в беде" — один из самых интересных проектов осени. Этот скромный, но душевный сериал является экранизацией бестселлера журналистки The New York Times Magazine Тэффи Бродессер-Акнер, дебютировавшей с ним в большой прозе и собравшей целый урожай восторженной критики от самых топовых изданий.

"Карамора"

Молодой русский анархист по прозвищу Карамора (Данила Козловский) начинает мстить тайному обществу вампиров за смерть своей возлюбленной. Постепенно участники этой схватки сил добра и зла меняются местами, а сам главный герой теряет себя и свою изначальную цель в мире, залитом кровью.

"Карамора" — удачный проект с альтернативной историей, действие в котором происходит в дореволюционной России, где, как оказывается, правят беспощадные вурдалаки. Сериалу можно предъявить немало вопросов (например, об излишней женской наготе в кадре), но чувствуется, что создатели горели своей задумкой, удачно и часто забавно переплетая судьбы вымышленных героев и настоящих исторических личностей.

"Их собственная лига"

Сериальный ремейк одноименного фильма 1992 года с Мадонной и Джиной Дэвис в главных ролях. В центре сюжета — история возникновения первой женской бейсбольной лиги, которая была создана в 1943 году, пока мужчины были на войне.

Несмотря на трагический фон истории, авторам сериала удалось создать светлый и обнадеживающий проект, который за восемь часовых эпизодов успевает коснуться самых разных тем и вопросов, многие из которых остаются актуальными даже почти век спустя.

"Разделение"

Марк Скаут (Адам Скотт) возглавляет команду сотрудников компании Lumon Industries, которые дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры "разделения": полной сепарации воспоминаний о работе и личной жизни. Когда герои возвращаются после работы домой, они уже не помнят, что происходило с ними в течение рабочего дня, - и наоборот. Но постепенно Марк начинает сомневаться в справедливости этого мира и в правильности проведения такого эксперимента над людьми.

"Разделение" — герметичная антиутопия Бена Стиллера. Актер, знаменитый своим преимущественно комедийным амплуа, сумел снять суровую драму об альтернативной реальности, в которой совсем не до шуток.

"13 клиническая"

Неизлечимо больной и циничный хирург Кирилл (идеальный в этом амплуа Данила Козловский) находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Так Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь, что он способен правильно определить, кто именно здесь представляет добро, а кто — зло.

Премьера "13 клинической" состоялась в Сочи на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" и стала одной из самых ярких на смотре. Жанровый проект Клима Козинского и Андрея Золотарева удачно совмещает в себе мистику, черную комедию и даже психологический триллер, строясь на вертикальной драматургии. Как говорил западный коллега Кирилла Доктор Хаус: один день — одна комната. То есть, один медицинский случай на серию.

"Старик"

Проживший 30 лет в глуши бывший агент ЦРУ Дэн Рейс (Джефф Бриджес) внезапно оказывается в центре внимания сразу нескольких влиятельных людей: одновременно его разыскивает и ФБР в лице агента Харольда Харпера, и опасный афганский боевик Фараз Хамзад, у которого Чейс когда-то увел жену. И если последний хочет отомстить за личную обиду, то Харпер не может простить ему предательства другого характера: во время войны Рейс перешел на противоположную сторону, ведя двойную игру и с родной страной, и с врагом.

"Старик" — экранизация одноименного шпионского романа Томаса Перри и долгожданное возвращение на экраны Джеффа Бриджес, который последние несколько лет сражался с онкологией. Победивший болезнь актер настолько убедительно справился и с экранными врагами, что сериал продлили на второй сезон.

"Анджелин"

Это история реальной звезды Лос-Анджелеса 80-х Анджелин. У нее не было фамилии и особого таланта, но она стала локальным феноменом, прославившись лишь тем, что была знаменита. Анджелин (Эмми Россум) предвосхитила культ славы и появление таких светских бездельниц, как Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян.

"Анджелин" — грустно-абсурдный байопик о тщеславии и забвении, в котором нашлось немало места и острому юмору. Режиссеры шоу Люси Черняк ("Конец го мира") и Мэттью Спайсер ("Куколка") сумели не просто перенести на экраны странную историю загадочной блондинки с шестым размером груди, но и изучили феномен будущих всемирноизвестных it-girl, чья единственная заслуга — слава.