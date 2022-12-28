10 новых сериалов, которые стоит посмотреть на праздниках

Издание «Чемпионат» рекомендует на новогодних праздниках посмотреть «Дом Дракона» – приквел «Игры престолов».

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В этом шоу рассказывается о семье Таргариенов задолго до рождения Дейенерис, а также о кровавой борьбе родственников за престолонаследие.

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Сериал «Уэнсдей» покорил уже всех соей необычностью и свежестью. Шоу снял Тим Бёртон, поэтому в сериале чувствуется его атмосфера и загадочность.

В шоу рассказывается о дочке из Семейки Адамс – Уэнсдей. Она отправляется в школу «Невермор», в которой ей предстоит столкнуться с ужасной тайной.

«Изобретая Анну» рассказывает о величайшей афере, которую провела уроженка России Анна Сорокина.

Она притворилась богатой наследницей влиятельной семьи из Германии. Благодаря этом Анна попала в высшее общество Нью-Йорка и смогла втереться к нему в доверие.

Сериал «Наш флаг означает смерть» повествует историю становления легендарного пирата Стида Боннета. Раньше он был аристократом, но в какой-то момент такая жизнь стала ему не по нраву. Тогда он решил стать пиратом.

«Конец света» – это российский сериал, в котором рассказывается о Князе Тьмы. Он появляется в Москве, чтобы привести свой страшный план в действие. Однако для этого ему придётся наладить отношения с сыном.

«Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс» рассказывает о великой баскетбольной команде NBA. Спортсмены были чемпионами за свою историю 17 раз. В сериале раскрывается история взлётов и падений команды.

«Нулевой пациент» – тоже российский сериал, в котором история происходит в годы СССР. В Элисте случается вспышка ВИЧ-инфекции. Двое врачей бросают вызов болезни, которую обнаружили в детской больнице.

Сериал «Разделение» повествует о компании Lumon Industries, которая решила «разделять» воспоминания своих сотрудников, чтобы оптимизировать работу.

Главный герой по имени Марк соглашается на такую процедуру, даже не зная о том, с чем ему придётся столкнуться после этого.

Российская драма «Монастырь» рассказывает о девушке Марии, которая ведёт разгульный образ жизни и умеет существовать только за счёт других. Однако она совершает очень крупную ошибку, из-за чего ей грозит смерть от влиятельных людей.

Тогда героиня пускается в бегство и попадает в мужской монастырь, где происходит роковое знакомство с одним из священников.

«Отель Портофино» рассказывает о событиях 1926 года. Белла Эйнсворт эмигрирует из Англии в Италию, где процветает фашистский режим Бенито Муссолини.