Черная комедия "1703" пошла на второй сезон

Незадолго до этого критики назвали сериал лучшим в 2022 году.

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Студия "Место силы" сообщила в соцсетях о продлении мрачно-комедийного сериала "1703" с Гошей Куценко, что произошло сегодня, 28 декабря. "Спасибо, что полюбили этот проект так же, как мы! Второму сезону — быть", — сказано в сообщении продакшна.

Напомним, незадолго до этого критики портала "Кино-театр.ру" назвали "1703" лучшим сериалом 2022 года. А еще пилотная серия проекта победила на первом российском фестивале стримингов Originals+.