Черная комедия "1703" пошла на второй сезон

Незадолго до этого критики назвали сериал лучшим в 2022 году.
Студия "Место силы" сообщила в соцсетях о продлении мрачно-комедийного сериала "1703" с Гошей Куценко, что произошло сегодня, 28 декабря. "Спасибо, что полюбили этот проект так же, как мы! Второму сезону — быть", — сказано в сообщении продакшна.
Напомним, незадолго до этого критики портала "Кино-театр.ру" назвали "1703" лучшим сериалом 2022 года. А еще пилотная серия проекта победила на первом российском фестивале стримингов Originals+.
Напомним сюжет сериала по сценарию Андрея Артамонова, известного также по работе "Секреты семейной жизни": немолодой петербургский опер Гоша (Куценко) получает в ученики начинающего опера Вадика (Кузьма Сапрыкин). Он переехал из Москвы в Петербург по личным обстоятельствам. Вскоре напарникам приходится расследовать пропажи тел девушек из моргов. В расследовании помогает вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова), у которой просыпаются чувства к Вадику…
Сообщается, что во втором сезоне в шоу также будут сниматься Софья Лебедева, Павел Табаков, Андрей Федорцов и Роза Хайруллина. Режиссер – Сергей Сенцов.