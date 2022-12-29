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1 час назад

«Дом Дракона» назван лучшим сериалом 2022 года

runews24.ru

Издание составило список лучших российских и зарубежных шоу, которые вышли в 2022 году.

«Дом Дракона» назван лучшим сериалом 2022 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы и читатели выбрали 10 проектов. Рейтинг возглавил сериал «Дом Дракона» от HBO. В нём рассказывается история семьи Таргариенов за 200 лет до рождения Дейенерис.

Второе место получил сериал «Властелин колец: Кольца власти». Это тоже приквел оригинальной истории, в котором действие происходит за тысячи лет до главных событий.

Третье место занял мини-сериал «Оби-Ван Кеноби», который был снят во вселенной «Звёздных войн». Шоу посвящено джедаю и учителю Энакина и Люка Скайуокеров.

Четвёртое место получил сериал «Уэнсдэй» про дочку из Семейки Адамс. Шоу на Netflix за неделю собрало рекордное количество просмотренных часов – 341,2 миллиона.

Пятое место досталось сериалу «Эйфория», в котором в очень откровенном виде рассказывается история подростков. Каждый из них борется с каким-либо искушением.

Шестое место досталось российскому сериалу «Нулевой пациент». В основе шоу лежит история появления ВИЧ-инфекции в 1988 году в детской больнице Элисты.

Седьмую позицию занимает «Конец света» от Александра Незлобина. Шоу повествует о Князе Тьмы, который поселился в Москве для осуществления коварного плана.

На восьмой позиции расположился сериал «Эпидемия», а на девятой – второй сезон «Вампиров средней полосы».

Десятое место занимает сериал «Почка» про инспектора пожарной службы Наталью Кустову.

Сериалы,Конец света,Эпидемия,Эйфория,Александр Незлобин,Netflix,
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