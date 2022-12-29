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1 час назад

В Мурманске в 2023 году приступят к съёмкам ленты "Челюскин. Первые"

Ревизор.ru

В Мурманской области уже в новом году начнутся съёмки многосерийной исторической драмы "Челюскин. Первые", в которой будет рассказано о спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века.

В Мурманске в 2023 году приступят к съемкам "Челюскина. Первые"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Министерство культуры Заполярья рассказала, что Мурманская область станет съемочной площадкой для создания исторической ленты "Челюскин. Первые", в котором зрителям покажут историю уникальной спасательной операции в Арктике, произошедшей в 30-х годы двадцатого века. Минкультуры Заполярья также отметила, что сложнейшие съемки с большим объемом компьютерной графики пройдут не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах.

Съёмочная группа сейчас занимается поиском съемочных локаций в Мурманской области. Также специалистами ведётся работа над созданием копий самолётов, которые участвовали в спасательной операции челюскинцев. Также будет построены декорации элементов парохода.

Исполнительным продюсером сериала назначили Фёдора Бондарчука.

В 1933 году научная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта на пароходе "Челюскин" потерпела неудачу и корабль был раздавлен льдами, а после и вовсе затонул. На протяжении двух месяцев 104 человека, в том числе двое детей, зимовали на льдине. В марте и апреле 1934 года челюскинцев эвакуировали со льдины с помощью авиации.

Сериалы,Отто Шмидт,Федор Бондарчук,
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