Джордж Мартин рассказал о задержках спин-оффов «Игры престолов»

Некоторые из спин-оффов развиваются быстрее, чем другие, как это обычно и бывает. Ни один из них еще не получил одобрение, но мы надеемся, что скоро это случится. Пару спин-оффов отложили, но я бы не сказал, что они отменены. Все изменения, происходящие в Warner Bros. и HBO Max, повлияло на всё это.