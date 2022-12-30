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1 час назад

Джордж Мартин рассказал о задержках спин-оффов «Игры престолов»

Чемпионат.com

Автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин активно ведёт собственный блог. Периодически в нём появляются публикации на различную тематику, но в основном писатель рассказывает про кино и сериалы.

Джордж Мартин рассказал о задержках спин-оффов «Игры престолов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно Мартин рассказал, что из-за изменений в Warner Bros., в ходе которых компания стала частью Discovery, HBO пришлось повременить со спин-оффами «Игры престолов». Притом проекты не были отменены — их просто на время отложили.

Некоторые из спин-оффов развиваются быстрее, чем другие, как это обычно и бывает. Ни один из них еще не получил одобрение, но мы надеемся, что скоро это случится. Пару спин-оффов отложили, но я бы не сказал, что они отменены. Все изменения, происходящие в Warner Bros. и HBO Max, повлияло на всё это.

Фанатов «Игры престолов» могут ликовать, поскольку известно как минимум о семи спин-оффах основного шоу. В этом году, кстати, вышел приквел шоу — «Дом дракона».

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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