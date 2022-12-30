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1 час назад

Появился тизер российского сериала "Бедные Абрамовичи" со звездой "Неортодоксальной" от Netflix

Газета.Ru

Стриминговый сервис Start показал тизер комедийного сериала "Бедные Абрамовичи" с Герой Сандлером ("Неортодоксальная") в главной роли. Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Появился тизер российского сериала "Бедные Абрамовичи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет шоу посвящен еврейской семье, которая далека от религиозности и традиций. Когда в отца Борю попадает молния, ему является дух предка, навлекшего на их род проклятие, которое теперь необходимо снять.

В актерский состав сериала вошли Ирина Чипиженко ("Миллионер из Балашихи"), Денис Котов ("Игра на выживание"), Анна Банщикова ("Ищейка"), Павел Майков ("Бригада") и Дмитрий Лысенков ("Вампиры средней полосы"). Ранее вышел тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с Дэвидом Теннантом.

Сериалы,Игра на выживание,Ищейка,Гера Сандлер,ПРЕДОК,Ирина Чипиженко,Дмитрий Лысенков,Дэвид Теннант,Павел Майков,Анна Банщикова,Денис Котов,Netflix,
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