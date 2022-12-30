Появился тизер российского сериала "Бедные Абрамовичи"

Стриминговый сервис Start показал тизер комедийного сериала "Бедные Абрамовичи" с Герой Сандлером ("Неортодоксальная") в главной роли. Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Сюжет шоу посвящен еврейской семье, которая далека от религиозности и традиций. Когда в отца Борю попадает молния, ему является дух предка, навлекшего на их род проклятие, которое теперь необходимо снять.
В актерский состав сериала вошли Ирина Чипиженко ("Миллионер из Балашихи"), Денис Котов ("Игра на выживание"), Анна Банщикова ("Ищейка"), Павел Майков ("Бригада") и Дмитрий Лысенков ("Вампиры средней полосы"). Ранее вышел тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с Дэвидом Теннантом.