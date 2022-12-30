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2 часа назад

Голос Геральта из игр объяснил причину ухода Генри Кавилла из «Ведьмака»

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Актёр озвучки Даг Кокл, который подарил голос Геральту из Ривии в игровой трилогии о ведьмаке, высказал своё мнение о причинах ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак». Кавилл – большой фанат оригинальных книг. По мнению коллеги, поэтому британскому актёру и не понравились новые сюжетные ходы сценаристов шоу.

Голос Геральта из игр объяснил причину ухода Кавилла из «Ведьмака»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Кокл заявил, что не понимает, почему авторы сериала решили сильно отойти от сюжета книг. Он хвалил первый сезон, а вот второй, где история пошла по кардинально другому вектору, ему не понравился. Поэтому он понимает Кавилла, который, можно сказать, «сбежал с тонущего корабля».

Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» после третьего сезона. С четвёртого сезона шоу играть Геральта будет Лиам Хемсворт. В честь этого в третьем сезоне устроят героические проводы Кавилла. Об этом рассказала шоураннер Лорен Шмидт-Хисрих.

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