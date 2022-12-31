Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Главный стриминговый сервис, как всегда, отличился и составил не один, а четыре (!) рейтинга самых популярных фильмов и сериалов уходящего года. Редакторы Netflix не оставили без внимания международные проекты, снятые в оригинале на других иностранных языках, кроме английского. Так, список фильмов возглавил норвежский боевик «Тролль», а «серебро» и «бронзу» получили немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» и шведская драма «Черный краб». Среди англоязычных картин рейтинг возглавили «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом, «Проект “Адам”» с Райаном Рейнольдсом и «Пурпурные сердца» с Софией Карсон.