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2 часа назад

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в 2022 году

Super.ru

Главный стриминговый сервис, как всегда, отличился и составил не один, а четыре (!) рейтинга самых популярных фильмов и сериалов уходящего года. Редакторы Netflix не оставили без внимания международные проекты, снятые в оригинале на других иностранных языках, кроме английского. Так, список фильмов возглавил норвежский боевик «Тролль», а «серебро» и «бронзу» получили немецкая экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» и шведская драма «Черный краб». Среди англоязычных картин рейтинг возглавили «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом, «Проект “Адам”» с Райаном Рейнольдсом и «Пурпурные сердца» с Софией Карсон.

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов
Фото: Super.ruSuper.ru

В списке международных сериалов первую тройку заняли корейские дорамы «Мы все мертвы» и «Необычный адвокат» и колумбийский триллер «Украденное сердце». А англоязычные картины ожидаемо возглавили нашумевшие «Очень странные дела» и «Уэнсдэй». В общем, запасайтесь попкорном. Впереди целая неделя на то, чтобы наверстать упущенное.

Сериалы,На западном фронте без перемен,Бронза,София Карсон,Крис Эванс,Райан Рейнольдс,Райан Гослинг,Netflix,
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