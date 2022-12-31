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38 минут назад

Озвучивший Геральта в игре актер раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"

Газета.Ru

Актер дубляжа Даг Кокл, голос Геральта в культовой игре «Ведьмак», рассказал о возможных причинах ухода Генри Кавилла из одноименного сериала Netflix. В интервью, которое было выложено в соцсети Reddit, он, в частности, подтвердил версию, что звезда «Человека из стали» покинул проект из-за несогласия со сценаристами.

Актер дубляжа раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ходят слухи, что он не согласен со сценарием. Если это правда, то я абсолютно его понимаю, ведь он большой фанат игр и книг. Что касается Netflix, я не знаю, почему они решили отойти от первоисточника. И я, могу сказать, не завидую Лиаму Хемсворту — желаю ему всяческих сил», — сказал он.

Кавилл официально не называл причины ухода из «Ведьмька», который он покинет после третьего сезона. В главной роли его сменит Лиам Хемсворт («Голодные игры»).

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