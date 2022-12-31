Актер дубляжа раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"

«Ходят слухи, что он не согласен со сценарием. Если это правда, то я абсолютно его понимаю, ведь он большой фанат игр и книг. Что касается Netflix, я не знаю, почему они решили отойти от первоисточника. И я, могу сказать, не завидую Лиаму Хемсворту — желаю ему всяческих сил», — сказал он.