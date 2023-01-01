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2 часа назад

Сценарист «Улиц разбитых фонарей» Кивинов рассказал о происхождении названия сериала

Слово и Дело

Писатель Андрей Кивинов, по книгам которого сняли сериал «Улицы разбитых фонарей», раскрыл детали происхождения названия проекта.

Сценарист «Улиц разбитых фонарей» рассказал о выборе названия сериала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сценарист отметил, что название было придумано в 1995 году женщиной-редактором. На тот момент съемки сериала уже начались.

«Может, деньги требовалось выбить. Может, для телеканала "Россия" красивую афишу придумать хотели. Именно он тогда заказчиком был. А я вне этого процесса существовал. Мне потом продюсер позвонил: "Как тебе?" Я говорю: "Вроде неплохо"», — рассказал он в беседе с 47news.

Напомним, что 4 января 2023 года с выхода первого эпизода сериала «Улицы разбитых фонарей» пройдет 25 лет. Команда проекта выпустила в общем 16 сезонов.

Сериалы,Андрей Кивинов,
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