Сценарист «Улиц разбитых фонарей» рассказал о выборе названия сериала

Писатель Андрей Кивинов, по книгам которого сняли сериал «Улицы разбитых фонарей», раскрыл детали происхождения названия проекта.
Сценарист отметил, что название было придумано в 1995 году женщиной-редактором. На тот момент съемки сериала уже начались.
«Может, деньги требовалось выбить. Может, для телеканала "Россия" красивую афишу придумать хотели. Именно он тогда заказчиком был. А я вне этого процесса существовал. Мне потом продюсер позвонил: "Как тебе?" Я говорю: "Вроде неплохо"», — рассказал он в беседе с 47news.
Напомним, что 4 января 2023 года с выхода первого эпизода сериала «Улицы разбитых фонарей» пройдет 25 лет. Команда проекта выпустила в общем 16 сезонов.