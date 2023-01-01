Сценарист «Улиц разбитых фонарей» рассказал о выборе названия сериала

«Может, деньги требовалось выбить. Может, для телеканала "Россия" красивую афишу придумать хотели. Именно он тогда заказчиком был. А я вне этого процесса существовал. Мне потом продюсер позвонил: "Как тебе?" Я говорю: "Вроде неплохо"», — рассказал он в беседе с 47news.