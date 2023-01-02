Вышел новый сериал-эксперимент Netflix

Kaleidoscope - увлекательный эксперимент Netflix, который представляет собой сериал про ограбления. Он создан таким образом, чтобы вы могли смотреть эпизоды в любом порядке.

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В центре сюжета - Лео преступник, в планах которого кража облигаций на сумму 7 млрд долларов из, казалось бы, непроницаемого хранилища в Нью-Йорке. Для этого он, помимо прочего, собирает команду из семи человек.

То, как вы подойдете к этой истории, во многом зависит от вас. Есть конкретный эпизод, который четко обозначен финальным, но остальные эпизоды можно смотреть в любом порядке.