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38 минут назад

Серии можно смотреть в любом порядке: вышел новый сериал-эксперимент Netflix

Ferra.ru

Kaleidoscope - увлекательный эксперимент Netflix, который представляет собой сериал про ограбления. Он создан таким образом, чтобы вы могли смотреть эпизоды в любом порядке.

Вышел новый сериал-эксперимент Netflix
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В центре сюжета - Лео преступник, в планах которого кража облигаций на сумму 7 млрд долларов из, казалось бы, непроницаемого хранилища в Нью-Йорке. Для этого он, помимо прочего, собирает команду из семи человек.

То, как вы подойдете к этой истории, во многом зависит от вас. Есть конкретный эпизод, который четко обозначен финальным, но остальные эпизоды можно смотреть в любом порядке.

Уже в этом году, кстати говоря, по данным Reuters, Microsoft попытаются выкупить онлайн-кинотеатр Netflix. Если информация издания верна, то это будет самая крупная сделка в истории Microsoft — специалисты оценивают её в 190 млрд долларов.

Сериалы,Netflix,Microsoft,
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