Самые ожидаемые сериалы 2023 года: выбор "Газеты.Ru"

«Газета.Ru» продолжает составлять культурное расписание на предстоящие 12 месяцев. Вслед за фильмами кинокритик Павел Воронков подготовил список из 15 новых сериалов, которые мы ждем в 2023 году.

«Мэйфейрские ведьмы» («Anne Rice's Mayfair Witches»)

С 8 января на AMC+

Второй сериал из «вселенной бессмертных» канала AMC, взявшегося перенести на экран произведения Энн Райс. Вслед за «Интервью с вампиром» идут «Мэйфейрские ведьмы» — история о нейрохирургине Роуэн Филдинг, которая узнает, что происходит из древнего ведьминского рода, преследуемого злой сущностью. В главной роли — Александра Даддарио.

«Одни из нас» («The Last of Us»)

С 16 января на HBO

Долгожданная адаптация культовой видеоигры «The Last of Us», сделанная усилиями автора «Чернобыля» Крейга Мейзина. По сюжету в разгар постапокалипсиса, наступившего в результате распространения мутировавшего грибка, контрабандисту Джоэлу (Педро Паскаль) поручают перевезти девочку Элли (Белла Рамси) через все США, поскольку ее кровь может стать ключом к вакцине.

«Фандорин. Азазель»

С 19 января на «Кинопоиске»

Экранизация первого романа из цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине. Действие книги перенесено из XIX века в альтернативную Россию 2023 года, где у власти до сих пор находится династия Романовых и установилась конституционная монархия. Молодой Фандорин, только начавший карьеру в сыскном управлении полиции, берет первое серьезное дело о публичном самоубийстве владельца нефтяной компании. В актерский состав вошли Владислав Тирон, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Мила Ершова.

«Покерфейс» («Poker Face»)

С 26 января на Peacock

«Сантехники Белого дома» («White House Plumbers»)

В марте на HBO

Политическая драма о финконсультанте Джордже Гордоне Лидди и его подчиненном Говарде Ханте — оперативниках, которые в 1970-е годы занимались «ликвидацией утечек» в американском правительстве и разрабатывали тайные операции для администрации Ричарда Никсона, главным образом — уотергейтское дело, приведшее к отставке главы государства. В мини-сериале снялись Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди и Кирнан Шипка.

«Властелины воздуха» («Masters of Air»)

В начале 2023 года на Apple TV+

Духовный наследник «Братьев по оружию» и «Тихого океана» — третий мини-сериал о Второй мировой, спродюсированный Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом. Во «Властелинах воздуха» речь пойдет о летчиках 8-й воздушной армии США, которые занимались стратегическими бомбардировками европейских территорий, оккупированных гитлеровскими войсками. В актерский состав вошли звезда «Элвиса» Остин Батлер и Барри Кеоган («Дюнкерк», «Чернобыль»), первые три эпизода поставил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать»)

«Люди Икс '97» («X-Men '97»)

В конце 2023 года на Disney+

Возвращение анимационного сериала 90-х «Люди Икс», который показывали по каналу Fox Kids (наравне с «Человеком-пауком» и «Бэтменом» шоу стало одним из символов эпохи). Это первый проект о мутантах из комиксов Marvel, сделанный после перехода прав на героев к компании Disney. При этом сериал не будет частью официальной киновселенной Marvel. Новое шоу продолжит сюжетную линию предыдущего. В работе над «Людьми Икс '97» приняли участие большинство оставшихся в живых актеров озвучания, функции шоураннера исполняет Бо Демайо, стоящий у руля сериала Marvel «Лунный рыцарь».

«Асока» («Ahsoka»)

В 2023 году на Disney+

Еще один спин-офф «Мандалорца» будет посвящен джедайке и падаванке Энакина Скайуокера — Асоке Тано, которая дебютировала в анимационных «Войнах клонов», а в исполнении Розарио Доусон впервые появилась во втором сезоне «Мандалорца». Помимо Доусон в проекте появится Хейден Кристенсен, исполнявший роль Скайуокера во втором и третьем эпизодах саги Джорджа Лукаса, а также в сериале «Оби-Ван Кеноби». Действие «Асоки», как и прочих спин-оффов «Мандалорца», будет разворачиваться после событий «Возвращения джедая» и до «Пробуждения силы». Предположительно, сюжет будет посвящен попыткам Асоки разыскать Трауна — гранд-адмирала Имперского флота.

«Задача трех тел» («The Three-Body Problem»)

В 2023 году на Netflix

«Звездные войны: Минимальный экипаж» («Star Wars: Skeleton Crew»)

В 2023 году на Disney+

Очередной проект по «Звездным войнам», действие которого будет разворачиваться в то же время, что и «Мандалорец». О сюжете на данный момент практически ничего неизвестно, кроме того, что это будет история взросления, посвященная группе подростков. По словам президентки Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, сериал был вдохновлен приключенческим фильмом «Балбесы» (ранее он стал источником вдохновения для «Очень странных дел»). Одну из главных ролей в шоу играет Джуд Лоу, а функции шоураннеров исполняют Джон Уоттс и Кристофер Форд, работавшие над кинокомиксом «Человек-паук: Возвращение домой».

«Король и Шут»

В 2023 году на «Кинопоиске»

Музыкальная драма о петербургской панк-группе «Король и Шут», фронтмен которой Михаил «Горшок» Горшенев скончался в 2013 году в возрасте 39 лет. В пресс-материалах обещают, что в сериале покажут историю становления и успеха коллектива, а также сложные отношения между участниками команды, записавшей «Куклу колдуна», «Прыгну со скалы», «Лесника», «Проклятый старый дом», «Ели мясо мужики» и другие хиты, родившиеся из страшных сказок. В создании «Короля и Шута» принимают участие продюсер группы Игорь «Панкер» Гудков и ее сооснователь и совокалист Андрей «Князь» Князев.

«Кумир» («The Idol»)

В 2023 году на HBO

Шоубиз-драма, придуманная певцом Эйбелом Тесфайе (он же The Weeknd) и создателем «Эйфории» Сэмом Левинсоном. В «Кумире» Лили-Роуз Депп играет юную поп-звезду, у которой после нервного срыва отменяется масштабный тур, а затем появляется новый знакомый — селфхелп-гуру и лидер современного культа (его изображает сам The Weeknd).

«Падение дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher»)

В 2023 году на Netflix

Заключительный сериал хоррормейкера Майка Флэнагана («Призрак дома на холме», «Полуночная месса») в рамках сделки со стримингом Netflix — вскоре кинематографист переберется под крыло Amazon и займется, судя по всему, адаптацией цикла Стивена Кинга «Темная башня». А до тех пор — фирменное переосмысление рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» (с традиционными вкраплениями других произведений автора; появится, в частности, сыщик Огюст Дюпен из «Убийства на улице Морг») о незавидной судьбе одного таинственного особняка и его хозяев. Помимо постоянных актеров Флэнагана в мини-сериале снялся Марк Хэмилл.

«Сегун» («Shōgun»)

В 2023 году на Hulu

Экранизация романа-эпопеи Джеймса Клавелла «Сегун» (вторая по счету; первая, также сделанная в формате мини-сериала, вышла больше 40 лет назад). В центре сюжета окажутся два героя и одна героиня: рисковый английский моряк Джон Блэкторн, который после кораблекрушения оказывается на берегах Японии XVII века; могущественный и проницательный даймё Торанага, который делает Блэкторна своей правой рукой; и самурайка Марико, которая стремится проявить себя. Их играют Космо Джарвис («Доводы рассудка»), Хироюки Санада (японский «Звонок») и Анна Савай (будущая звезда «Годзиллы и титанов»).

«Цветение» («Blossoms Shanghai»)

В 2023 году на WeTV

Телевизионный дебют и одновременно долгожданный камбэк гонконгского режиссера Вонг Карвая, чья последняя работа — фильм «Великий мастер» — вышла на экраны почти десять лет назад. «Цветение» должно стать духовным наследником «Любовного настроения» и «2046» (сам Карвай называет его финалом трилогии, хотя всегда считалось, что трилогия уже завершена и отсчитывается с «Диких дней»). Действие «Цветения» развернется между 60-ми и 90-ми в родном городе постановщика — Шанхае. В центре сюжета окажутся три героя из разных эпох.

