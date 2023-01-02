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1 час назад

Завершился второй сезон сериала "Медленные лошади" с Гэри Олдменом

Газета.Ru

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Завершился второй сезон сериала "Медленные лошади" с Гэри Олдменом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Калейдоскоп» — 1 сезон

Сериал-ограбление со звездой «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито. Первые семь из восьми серий можно смотреть в произвольном порядке.

«Колдуй отсюда» — 1 сезон

Российская анимация в духе «Времени приключений» и «Рика и Морти» — про волшебницу, которая объединяется со старшим братом (не интересующимся магией), чтобы победить богиню хаоса.

«Медленные лошади» — 2 сезон

Продолжение комедийного шпионского триллера с Гэри Олдменом про отдел «сбитых летчиков» в МИ-5, который при необходимости способен обыграть всю остальную королевскую рать.

«Оливье и роботы» — 1 сезон

Комедийный сай-фай-альманах из шести историй о России недалекого будущего.

«Флейшман в беде» — мини-сериал

Драмао недавно разведенном мужчине (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

«Человек-бензопила» — 1 сезон

Аниме про охотника на демонов, который после воскрешения из мертвых получил способность превращать конечности в бензопилы.

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