Завершился второй сезон сериала "Медленные лошади" с Гэри Олдменом

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Калейдоскоп» — 1 сезон

Сериал-ограбление со звездой «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито. Первые семь из восьми серий можно смотреть в произвольном порядке.

«Колдуй отсюда» — 1 сезон

Российская анимация в духе «Времени приключений» и «Рика и Морти» — про волшебницу, которая объединяется со старшим братом (не интересующимся магией), чтобы победить богиню хаоса.

«Медленные лошади» — 2 сезон

Продолжение комедийного шпионского триллера с Гэри Олдменом про отдел «сбитых летчиков» в МИ-5, который при необходимости способен обыграть всю остальную королевскую рать.

«Оливье и роботы» — 1 сезон

Комедийный сай-фай-альманах из шести историй о России недалекого будущего.

«Флейшман в беде» — мини-сериал

Драмао недавно разведенном мужчине (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

«Человек-бензопила» — 1 сезон