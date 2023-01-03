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1 час назад

Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон

Lenta.ru

Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал «1899» на новый сезон. Об этом сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Изначально авторы планировали завершить историю на третьем сезоне, однако Netflix принял решение закрыть сериал после первого. Причины данного решения не раскрываются.

Создатели сериала попросили прощения у поклонников. «Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это», — написали они.

Ранее писательница Мэри Каньин из Сан-Паулу, Бразилия, обвинила Netflix в нарушении авторских прав. По ее словам, сериал «1899» похож на ее графический роман «Черная тишина» (Black Silence) 2016 года. Она отметила, что в шоу поднимается тема с пирамидами, описанными в ее произведении. Каньин также обвинила сервис в том, что он использовал в сериале некоторые детали из сюжета ее книги, включая эпизоды со смертью героев.

Сериалы,Янтье Фризе,Netflix,
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