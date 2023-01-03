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1 час назад

Netflix показал порядок серий "Калейдоскопа", превращающий сериал в фильм Тарантино

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix показал пользователям несколько вариантов порядка просмотра эпизодов своего сериала-ограбления «Калейдоскоп», премьера которого состоялась 1 января. Пост с подсказками появился в Twitter онлайн-кинотеатра.

Почему сериал "Калейдоскоп" нужно смотреть не по порядку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего Netflix предложил четыре варианта последовательности серий в разных «стилях». Один из них — стандартный, в хронологическом порядке. Начать нужно с эпизода, который происходит за 24 года до ограбления, а закончить тем, что разворачивается через полгода после преступления.

Однако в действительности серии шоу можно смотреть в любом порядке. Чтобы в них было удобно ориентироваться, каждому из восьми эпизодов присвоен свой цвет, что напоминает о дебютном триллере Квентина Тарантино «Бешеные псы», где герои использовали цвета в качестве псевдонимов. И действительно: одна из предложенных Netflix последовательностей должна воспроизвести дух фильмов Тарантино (синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый, белый, красный).

Также стриминг показал порядок серий на манер сериала «Оранжевый — новый черный» и в традициях классического детектива.

Сюжет «Калейдоскопа» частично основан на реальной истории о том, как в 2012 году во время урагана «Сэнди» из нью-йоркского хранилища пропали облигации на сумму $70 млрд. Вместе с Эспозито в сериале снялись Вера Пас и Тати Габриэль, а одним из продюсеров выступил Ридли Скотт.

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