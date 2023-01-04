Лучшие сериалы 2022 года

В повседневной суете порой не хватает времени даже на самые простые вещи, в том числе на фильмы и сериалы. Но на новогодних каникулах можно наверстать упущенное и посмотреть то, что откладывали целый год. «ФедералПресс» собрал подборку лучших сериалов 2022 года на любой вкус: от ужасов до фэнтези. Отдыхайте интересно – включайте и расслабляйтесь!

Фото: Кадр из сериала "Дом дракона" Кадр из сериала "Дом дракона"

«Уэнздей»

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Этот сериал стал одним из самых обсуждаемых и популярных в конце 2022 года. В центре картины мрачная девочка Уэнздей (другой вариант русской транскрипции «Уэнсдей») из легендарной семейки Аддамс – дочь Мартиши и Гомеса. По сюжету она отправляется учиться в академию Nevermore. Там девочке предстоит раскрыть свои магические способности, для того чтобы остановить местного маньяка и раскрыть тайну своей семьи.

Легкий детективный сериал с нотками черного юмора отлично подходит для просмотра всей семьей. В нем всего 8 серий – дети точно «осилят». Режиссером сериала стал мастер готических сказок Тим Бертон, ему удалось показать главную героиню с новой, неожиданной стороны. Если в других фильмах о семейке Аддамс Уэнздей была персонажем не особо заметным, то в новом сериале она раскрывается максимально ярко.

«Дом дракона»

Приквел «Игры престолов» стал главной премьерой 2022 года от HBO. Даже если вы понятия не имеете, кто такой Джон Сноу и что из себя представляют белые ходоки, то это не помешает вам погрузиться в невероятный фантазийный мир Джорджа Мартина (автора книг, по которым созданы сериалы).

«Дом дракона» рассказывает о великой королевской семье – Таргариенах. История в сериале происходят за 200 лет до событий «Игры престолов». Она затрагивает период, когда клан смог взять под контроль 7 королевств, подчинив все независимые дома. В картине есть целый набор классических и ярких составляющих из арсенала Джорджа Мартина: борьба за власть, королевские интриги, драконы, зрелищные сражения и, конечно, любовь. Сюжет держит в напряжении до самого конца – оторваться почти невозможно.

«Оби-Ван Кеноби»

Любители «Звездных войн» ждали отдельного сериала про Оби-Вана Кеноби не один год. И вот в 2022 году желание фанатов исполнилось – на Disney+ вышел первый сезон картины, в которой рассказывается, чем же занимался джедай после битвы с Энакином Скайуокером.

Оби-Ван находится на Татуине, прячась от охотников Империи, и присматривает за юным Люком Скайуокером. Он старается не привлекать к себе внимания, жить обычной жизнью и даже устраивается на «нормальную» работу. Однако это «спокойствие» продлится недолго, и джедаю придется вспомнить, кто он есть на самом деле.

«Американские истории ужасов»

Это новый сериал от режиссеров Брэда Фолчека и Райана Мерфи, спин-офф «Американской истории ужасов». В отличие от оригинала, в котором история растянута на целый сезон, в «Историях» концепция меняется: теперь каждая серия повествует об отдельном событии. В новом сериале есть уже 2 сезона.

Поклонники «Американской истории ужасов» найдут в нем отсылки к знакомому сюжету. Премьерные серии и финал первого сезона посвящен «Дому-убийце», а эпизод «Кукольный домик» связан с «Шабашом».

«Пэм и Томми»

Динамичный небольшой сериал рассказывает о романе секс-символа 90-х Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. В центре сюжета – украденная кассета с очень личным видео пары, которое разрушило карьеру актрисы. Отношения Памелы Андерсон и Томми Ли развивались очень стремительно – спустя 96 часов после знакомства он предложил девушке выйти замуж. Они обменялись брачными клятвами прямо на мексиканском пляже. Во время медового месяца пара сделала интимные полароидные снимки и видео, и хранила их в сейфе. Кассету украл рабочий, который делал ремонт в их доме, и был уволен Томми. С того момента карьера Памелы пошла под откос, как и их семейная жизнь.

«Нулевой пациент»

Один из главных российских сериалов 2022 года, который долгое время возглавлял топ-10 на «Кинопоиске». 7 серий о первой вспышке ВИЧ в России не оставят зрителей равнодушными. Хотя бы потому, что в центре истории – дети. Сюжет разворачивается вокруг событий, происходящих в Элисте в 1989 году. Один за другим болезнью заразились 75 детей. Врачи догадываются, что это ВИЧ и спешно начинают принимать меры, ищут нулевого пациента. В это время власти пытаются сделать все, чтобы об инциденте не узнали во всем Союзе. До этого случая в СССР утверждали, что ВИЧ в стране не существует.

«Нулевой пациент» рассказывает о жестокости людей и о том, что все тайное всегда становится явным. Если бы власти открыто заявили о вспышке заболевания, то, возможно, эпидемию удалось бы сдержать и спасти тысячи жизней.

«Медведь»

Гастрономический хит от Hulu описывает жизнь знаменитого повара, который возвращается из Нью-Йорка в родной Чикаго и пытается наладить бизнес. Большая часть сериала проходит на маленькой тесной кухне, среди грубых, но нежных сердцем сотрудников. Молодой человек приезжает домой из-за самоубийства его старшего брата, который оставляет в наследство небольшую закусочную. Главный герой пытается привести дела в порядок, не сойти с ума и справиться с паническими атаками. Драма приправлена смешными моментами и нотками цинизма. Помимо этого, здесь много интересных моментов с кулинарной точки зрения.

«Властелин колец: кольца власти»

Мировая премьера, оживившая магический мир Толкина, состоялась 2 сентября 2022 года. Сейчас вышел первый сезон на 8 серий, а в целом проект продлится 5 сезонов. Сериал разворачивается вокруг предыстории событий «Властелина кольца»: Галадриэль объединяет людей и эльфов в Темных землях, чтобы уничтожить Саурона, а Элронд вместе с принцем гномов уже готовится прокопать портал к демону Балрогу. Все вместе герои создают целое наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.

«Капельник»

Его называют одним их самых затягивающих сериалов 2022 года. В центре истории – интерн Иван с опытом зависимости и личной трагедией. Несколько лет назад от передозировки наркотиков погибла его девушка Маша. Ее мать не справилась с этим ударом, и ее парализовало. Испытывая чувство вины, Ваня хочет помочь женщине и идет на авантюру: он решает стать «капельником» и незаконно откачивать артистов и звезд. О серьезных вещах в сериале рассказывается через комедию. Юмор переплетается с драмой и болью, рассказывая об обратной стороне успеха знаменитостей, и сложности самопрощения.

«Дорога в тысячу ли»