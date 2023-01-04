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3 часа назад

Шоураннер "Дома Дракона" уволился из-за отказа HBO нанять его жену

Газета.Ru

Режиссер Мигель Сапочник мог уйти с поста шоураннера второго сезона "Дома Дракона" из-за разногласий с HBO по поводу его жены. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на отчет Puck.

Шоураннер "Дома Дракона" уволился из-за жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что Сапочник просил включить в продюсерскую команду второго сезона жену Алексис Рабен, которая также была среди продюсеров первого сезона. Однако в HBO отказали Сапочнику, сославшись на неопытность Рабен.

По данным Puck, HBO даже пригласили посредника для разрешения конфликта с Сапочником, по итогам которого шоураннер покинул проект.

Агентов, которые представляли его интересы в переговорах, Сапочник уволил.

В сентябре 2022 года стало известно, что три года трудившийся над приквелом "Игры престолов" Мигель Сапочник покидает проект. Единственным шоураннером проекта остается Райан Кондал.

"Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей. Но знаю, что это правильный выбор для меня, как лично, так и профессионально", - сказал тогда Сапочник.

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Мигель Сапочник,
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