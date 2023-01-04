Шоураннер "Дома Дракона" уволился из-за жены

Режиссер Мигель Сапочник мог уйти с поста шоураннера второго сезона "Дома Дракона" из-за разногласий с HBO по поводу его жены. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на отчет Puck.
Отмечается, что Сапочник просил включить в продюсерскую команду второго сезона жену Алексис Рабен, которая также была среди продюсеров первого сезона. Однако в HBO отказали Сапочнику, сославшись на неопытность Рабен.
По данным Puck, HBO даже пригласили посредника для разрешения конфликта с Сапочником, по итогам которого шоураннер покинул проект.
Агентов, которые представляли его интересы в переговорах, Сапочник уволил.
В сентябре 2022 года стало известно, что три года трудившийся над приквелом "Игры престолов" Мигель Сапочник покидает проект. Единственным шоураннером проекта остается Райан Кондал.
"Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей. Но знаю, что это правильный выбор для меня, как лично, так и профессионально", - сказал тогда Сапочник.