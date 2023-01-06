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26 минут назад

Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду"

Мира Маркина

Актер Сергей Безруков рассказал, что его дети не смотрели сериал "Бригада" с его участием. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Безрукова, его младшие наследники посмотрят популярный в 90-е сериал "еще не скоро".

«Дети вчера впервые посмотрели "Каникулы строгого режима". Было очень жалко папу! Самая искренняя оценка. Это они еще "Бригаду" не видели», — написал актер.

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Сериал "Бригада" вышел 21 год назад — в 2002 году. Сергей Безруков исполнил в нем роль бандита Саши Белого. В комментариях к посту многие написали, что в праздники решили пересмотреть сериал:

"На одном дыхании. Не могла оторваться. Вроде бы 20 лет прошло, а смотришь каждый раз с удовольствием"; "На днях пересмотрела "Бригаду". Совсем по-другому воспринимается, не так, когда тебе 20 лет".

Ранее стало известно, что Никита Михалков попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сериалы,Каникулы строгого режима,Никита Михалков,
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