Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду"

Актер Сергей Безруков рассказал, что его дети не смотрели сериал "Бригада" с его участием. Об этом он написал в своих социальных сетях.
По словам Безрукова, его младшие наследники посмотрят популярный в 90-е сериал "еще не скоро".
«Дети вчера впервые посмотрели "Каникулы строгого режима". Было очень жалко папу! Самая искренняя оценка. Это они еще "Бригаду" не видели», — написал актер.
Сериал "Бригада" вышел 21 год назад — в 2002 году. Сергей Безруков исполнил в нем роль бандита Саши Белого. В комментариях к посту многие написали, что в праздники решили пересмотреть сериал:
"На одном дыхании. Не могла оторваться. Вроде бы 20 лет прошло, а смотришь каждый раз с удовольствием"; "На днях пересмотрела "Бригаду". Совсем по-другому воспринимается, не так, когда тебе 20 лет".
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