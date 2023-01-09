5 сериалов, которые заставят ваш мозг работать после праздников

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал топ проектов, которые заставят вас поломать голову над их сюжетом.
Девушка по имени Прерия Джонсон возвращается домой через семь лет после загадочного исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, а сама девушка не рассказывает, лишь утверждает, что все это время была поблизости. Еще больше интриги добавляет чудесное прозрение Прерии — до исчезновения она была слепой, поэтому членов семьи она узнает только на ощупь.
История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Главное достоинство проекта — нелинейный сюжет, в котором участвуют около 100 персонажей. Кстати, сериал стал первым шоу Netflix, снятым в Германии.
Начальник тюрьмы «Шоушенк» совершает самоубийство. Его преемник решает открыть один из заброшенных блоков и обнаруживает в нем загадочного человека, который знает лишь Генри Дивера, давно покинувшего Касл-Рок. Дивер возвращается в родной город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается распутать историю загадочного заключенного.
На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.
Осень 1899 года. Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, загадочно пропавшим в океане четыре месяца назад, капитан вопреки желанию пассажиров откликается на зов помощи и сходит с маршрута, что становится роковым решением и превращает их путешествие в сущий кошмар.