5 сериалов, которые заставят ваш мозг работать после праздников

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал топ проектов, которые заставят вас поломать голову над их сюжетом.

Фото: Кадр из сериала "1899" Кадр из сериала "1899"

«ОА» (2016 — 2019)

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Девушка по имени Прерия Джонсон возвращается домой через семь лет после загадочного исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, а сама девушка не рассказывает, лишь утверждает, что все это время была поблизости. Еще больше интриги добавляет чудесное прозрение Прерии — до исчезновения она была слепой, поэтому членов семьи она узнает только на ощупь.

Кадр из сериала "ОА"

«Тьма» (2017 — 2020)

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Главное достоинство проекта — нелинейный сюжет, в котором участвуют около 100 персонажей. Кстати, сериал стал первым шоу Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Касл-Рок» (2018 — 2019)

Начальник тюрьмы «Шоушенк» совершает самоубийство. Его преемник решает открыть один из заброшенных блоков и обнаруживает в нем загадочного человека, который знает лишь Генри Дивера, давно покинувшего Касл-Рок. Дивер возвращается в родной город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается распутать историю загадочного заключенного.

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«1899» (2022 — ...)

Осень 1899 года. Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, загадочно пропавшим в океане четыре месяца назад, капитан вопреки желанию пассажиров откликается на зов помощи и сходит с маршрута, что становится роковым решением и превращает их путешествие в сущий кошмар.