5 лучших фильмов про таинственных незнакомцев

Для тех, кому уже надоели фильмы на новогоднюю тематику, «Рамблер» собрал топ захватывающих картин, от которых невозможно оторваться.
Джонатан МакУори, засидевшись допоздна в офисе, знакомится с молодым адвокатом Уайттом Босом. Они быстро находят общий язык, и вот Джонатан уже в ночном клубе, а Уайатт представляет ему «С» — женщину, о которой МакУори не смел и мечтать. Так у Джонатана появляется все, чего ему так не хватало. Но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке... Новый знакомый далеко не безгрешен, а его вмешательство в судьбу Джонатана — не бескорыстно...
Жанна — писательница, замужем, имеет двоих детей. Внезапно она начинает замечать тревожащие ее изменения в доме. Ее тело начинает меняться. Но никто вокруг нее, кажется, этого не видит. Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с выходом ее новой книги, но она сама считает иначе. Увиденное на фотографии побуждает писательницу отправиться в Италию на поиски одной женщины. Там она наконец-то понимает причину видимых только ей изменений...
Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником энергии. Главные роли в фильме исполнили Том Круз и Кэмерон Диас.
Вергилий Олдман — управляющий директор ведущего аукционного дома, собравший в секретном зале своей виллы сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат ее семьи. Среди многочисленных произведений искусства раз за разом Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. Складывая, как пазл, найденные детали, вместе со своим гениальным другом Робертом они пытаются разгадать его секрет.
В центре сюжета — Кристин Лукас, женщина, потерявшая память: долгие годы, просыпаясь по утрам, она совершенно ничего не помнит. Лишь благодаря заботливому и терпеливому мужу Бену, ей удается понять кто она и вспомнить свою жизнь. Восстановить ей память помогает и доктор Нэш, который втайне от Бена занимается с ней терапией. По рекомендации специалиста, Кристин начинает вести видеодневник и записывать все происходящее… В главных ролях: Николь Кидман, Колин Ферт и Марк Стронг.