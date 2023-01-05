5 лучших фильмов про таинственных незнакомцев

Для тех, кому уже надоели фильмы на новогоднюю тематику, «Рамблер» собрал топ захватывающих картин, от которых невозможно оторваться.

Фото: Кадр из фильма "Рыцарь дня" Кадр из фильма "Рыцарь дня"

«Список контактов» (2008)

Видео дня

Джонатан МакУори, засидевшись допоздна в офисе, знакомится с молодым адвокатом Уайттом Босом. Они быстро находят общий язык, и вот Джонатан уже в ночном клубе, а Уайатт представляет ему «С» — женщину, о которой МакУори не смел и мечтать. Так у Джонатана появляется все, чего ему так не хватало. Но бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке... Новый знакомый далеко не безгрешен, а его вмешательство в судьбу Джонатана — не бескорыстно...

«Не оглядывайся» (2009)

Жанна — писательница, замужем, имеет двоих детей. Внезапно она начинает замечать тревожащие ее изменения в доме. Ее тело начинает меняться. Но никто вокруг нее, кажется, этого не видит. Семья списывает страхи Жанны на стресс, связанный с выходом ее новой книги, но она сама считает иначе. Увиденное на фотографии побуждает писательницу отправиться в Италию на поиски одной женщины. Там она наконец-то понимает причину видимых только ей изменений...

«Рыцарь дня» (2010)

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником энергии. Главные роли в фильме исполнили Том Круз и Кэмерон Диас.

«Лучшее предложение» (2013)

Вергилий Олдман — управляющий директор ведущего аукционного дома, собравший в секретном зале своей виллы сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды таинственная женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат ее семьи. Среди многочисленных произведений искусства раз за разом Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. Складывая, как пазл, найденные детали, вместе со своим гениальным другом Робертом они пытаются разгадать его секрет.

«Прежде чем я усну» (2014)