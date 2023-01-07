Культовый фильм «8 миля» превратят в молодежный сериал

Культовый фильм «8 миля» 2002 году с Эминемом в главной роли перезапустят в виде молодежного сериала.
Как рассказал звездный рэпер 50 Cent, являющийся продюсером проекта, вместе с Эминемом они уже не первый год носятся с идеей перезапуска картины.
Наконец, идея трансформировалась в конкретные планы. По словам музыканта, уже есть предварительные наброски сценария и осознание того, как это будет выглядеть.
Так как история наследия Эминема может рассказываться бесконечно, было решено сделать не сиквел «8-й мили», а сериал для молодежи на основе оригинала.
«Я собираюсь показать «8 милю» на телевидении. Это будет длительный проект, который понравится ребятам из бедных районов и даст им импульс для того, чтобы работать над собой. Наша цель показать не только наследие Эминема, но дать возможность людям понять, что любой из них при желании может добиться в жизни многого», - поделился своими планами 50 Cent.