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2 часа назад

Культовый фильм «8 миля» превратят в молодежный сериал

Inc-News

Культовый фильм «8 миля» 2002 году с Эминемом в главной роли перезапустят в виде молодежного сериала.

Культовый фильм «8 миля» превратят в молодежный сериал
Фото: Inc-NewsInc-News

Как рассказал звездный рэпер 50 Cent, являющийся продюсером проекта, вместе с Эминемом они уже не первый год носятся с идеей перезапуска картины.

Наконец, идея трансформировалась в конкретные планы. По словам музыканта, уже есть предварительные наброски сценария и осознание того, как это будет выглядеть.

Так как история наследия Эминема может рассказываться бесконечно, было решено сделать не сиквел «8-й мили», а сериал для молодежи на основе оригинала.

«Я собираюсь показать «8 милю» на телевидении. Это будет длительный проект, который понравится ребятам из бедных районов и даст им импульс для того, чтобы работать над собой. Наша цель показать не только наследие Эминема, но дать возможность людям понять, что любой из них при желании может добиться в жизни многого», - поделился своими планами 50 Cent.

Сериалы,8 миля,Эминем,
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