Культовый фильм «8 миля» превратят в молодежный сериал

«Я собираюсь показать «8 милю» на телевидении. Это будет длительный проект, который понравится ребятам из бедных районов и даст им импульс для того, чтобы работать над собой. Наша цель показать не только наследие Эминема, но дать возможность людям понять, что любой из них при желании может добиться в жизни многого», - поделился своими планами 50 Cent.