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2 часа назад

Второй сезон сериала «Шершни» пополнился новыми актерами

Inc-News

Второй сезон сериала «Шершни» пополнился новыми актерами. В целом в проекте очень много новичков.

Второй сезон сериала «Шершни» пополнился новыми актерами
Фото: Inc-NewsInc-News

Актерский состав второго сезона сериала «Шершни» по сравнению с первой частью обновлен почти на две трети.

Еще ранее каст проекта пополнили известная по «Фросту против Никсона» Симоне Кэссел и снимавшийся во «Властелине колец» Элайдже Вуду.

Теперь в актерский состав вливаются еще три новичка Николь Мэйнс («Супергерл»), Франсуа Арно («Я убил свою маму») и Ниа Сондайя («Бель-Эйр»). В последнем случае Сондайя перевоплотится в образ молодой Акилы, таким образом, заменив ушедшую из сериала Кию Кинг. Что касается Арно, он сыграет неоднозначного в своих любовных желания литератора. Мэйнс досталась роль Лизы – помощницы Лотти в исполнении Кортни Итон.

Между тем, если верить инсайдерам, на восемьдесят процентов второй сезон сериала уже снят. Это и не удивительно, поскольку старт проекта анонсирован уже на 24 марта 2022 года.

Сериалы,Фрост против Никсона,Кортни Итон,Франсуа Арно,
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