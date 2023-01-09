Второй сезон сериала «Шершни» пополнился новыми актерами. В целом в проекте очень много новичков.

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Актерский состав второго сезона сериала «Шершни» по сравнению с первой частью обновлен почти на две трети.

Еще ранее каст проекта пополнили известная по «Фросту против Никсона» Симоне Кэссел и снимавшийся во «Властелине колец» Элайдже Вуду.

Теперь в актерский состав вливаются еще три новичка Николь Мэйнс («Супергерл»), Франсуа Арно («Я убил свою маму») и Ниа Сондайя («Бель-Эйр»). В последнем случае Сондайя перевоплотится в образ молодой Акилы, таким образом, заменив ушедшую из сериала Кию Кинг. Что касается Арно, он сыграет неоднозначного в своих любовных желания литератора. Мэйнс досталась роль Лизы – помощницы Лотти в исполнении Кортни Итон.