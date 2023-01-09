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54 минуты назад

В феврале выйдет сериал «Фишер» про одного из самых страшных маньяков СССР

Чемпионат.comиещё 2

Онлайн-сервис More.tv опубликовал первый тизер детективного сериала «Фишер». Шоу расскажет об одном из самых страшных маньяков СССР, которого при жизни называли «учеником Чикатило».

В феврале выйдет сериал «Фишер»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет сериала развернётся в 1980-х и расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать жестокого маньяка, убивающего маленьких мальчиков. У следователей нет никаких зацепок кроме одной — мальчика, лично знакомого с одной из жертв «Фишера». В тизере можно увидеть лишь автомобиль преступника и услышать крики очередной жертвы.

Настоящее имя «Фишера» — Сергей Александрович Головкин. Он стал последним преступником, казнённым в России перед отменой смертной казни.

Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Премьера состоится в феврале 2023 года.

Сериалы,Александра Бортич,Иван Янковский,Александр Яценко,
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