«Уэнсдэй» 2 сезон: дата выхода, подробности и актерский состав

Первый сезон сериала «Уэнсдэй» от Netflix произвел невероятный эффект. Миллионы поклонников по всему свету стали подражать готической девочке-подростку Уэнсдэй из творения режиссера Тима Бертона. Рассказываем, когда ждать продолжения и какие уже есть подробности о следующем сезоне.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

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Тим Бертон решил более детально рассмотреть историю старшей дочери семейства Аддамс. В первом сезоне Уэнсдэй предстояло адаптироваться в таинственной школе Nevermore, в которой она крайне не хотела оставаться. Однако череда нераскрытых убийств и развивающиеся экстрасенсорные способности девушки заставили ее задержаться в ненавистном учебном заведении, где она в итоге нашла друзей.

Расскажем сразу, что Уэнсдэй удалось определить убийцу, но это не значит, что на второй сезон не осталось затравочки. Первый сезон заканчивается несколькими открытыми вопросами, которые, как надеются поклонники сериала, найдут свои ответы уже в следующем сезоне. Например, кто же следил за Уэнсдэй в школе? И удастся ли Бьянке остановить секту ее матери?

Второй сезон и предположительная дата выхода

Netflix уже сделал официальное подтверждение, что второй сезон будет. В этом никто и не сомневался после такого ошеломительного успеха. Сериал занял вторую строчку по просматриваемости на стриминге за 2022 год. Но когда же поклонникам ждать премьеру?

Первый сезон был заказан в феврале 2021 года, съемки начались в сентябре того же года. Премьера состоялась 31 октября 2022 года. Из этого можно предположить, что съемки второго сезона займут примерно год. Как бы ни хотелось увидеть продолжение к Хеллоуину 2023 года, скорее всего, создатели не успеют.

Вероятно, второй сезон появится на Netflix зимой-весной 2024 года.

Актерский состав

Уже известно, что актриса Дженна Ортега с радостью вернется к роли Уэнсдэй Аддамс. Свое участие во втором сезоне подтвердил и фокусник Виктор Доробанту, который поразил мир своим мастерством и исполнением роли Вещи. Также уже подтверждено, актер Перси Хайнс Уайт вновь сыграет Ксавьера Торпа.

Фаната выразили надежду, что во втором сезоне вновь появится Энид Синклер в исполнении Эммы Майерс и Бьянка Барклай, которую сыграла Джой Сандей.

Скорее всего, Кристина Риччи и Гвендолин Кристи не станут принимать участия во втором сезоне, если только сценаристам не удастся вернуть их персонажей. Поклонники сериала также отметили, что еще хотели бы увидеть во втором сезоне Хантера Дуэна, который сыграл Тайлера Галпина — любовный интерес Уэнсдэй.