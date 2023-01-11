Дженна Ортега высказалась об участии Леди Гаги в сериале «Уэнсдэй»

«Это, действительно, странно», - прокомментировала Ортега участие Гаги в продвижении тренда. «А знаете, что самое забавное? Долгое время назад я работала с парикмахером, которая работала с Гагой, и посетила за несколько лет до этого её концерт. Гага с подачи парикмахера записала для меня видео, узнав, что я была её фанаткой. Очень милое видео. Я сомневаюсь, что она меня вспомнила. Но увидеть её, делающей это сейчас… в этот момент ты понимаешь, что жизнь меняется очень быстро».