Дженна Ортега высказалась об участии Леди Гаги в сериале «Уэнсдэй»

Композиция Леди Гаги «Bloody Mary» недавно дебютировала в списке Billboard Hot 100, благодаря взрыву популярности, вызванной сериалом Netflix «Уэнсдэй». Но что насчёт участия Гаги во втором сезоне хита о семейке Аддамс? «Уверена, Netflix это бы понравилось», - заявила исполнительница главной роли в сериале Дженна Ортега в кулуарах церемонии «Золотой глобус».
Танцевальная сцена из четвёртого сезона «Уэнсдэй» буквально взорвала TikTok снова, когда была представлена под ремикс «Bloody Mary». Миллионы пользователей воспроизвели фирменный танец Дженны Ортеги под песню Гаги. Хотя в сериале для музыкального сопровождения использовалась композиция группы The Cramps «Goo Goo Musk». Тренд TikTok настолько сильно подстегнул популярность «Bloody Mary», что Гага не удержалась и сама станцевала под неё в соцсети в стиле Ортеги.
«Это, действительно, странно», - прокомментировала Ортега участие Гаги в продвижении тренда. «А знаете, что самое забавное? Долгое время назад я работала с парикмахером, которая работала с Гагой, и посетила за несколько лет до этого её концерт. Гага с подачи парикмахера записала для меня видео, узнав, что я была её фанаткой. Очень милое видео. Я сомневаюсь, что она меня вспомнила. Но увидеть её, делающей это сейчас… в этот момент ты понимаешь, что жизнь меняется очень быстро».
Какую бы роль могла сыграть Гага во втором сезоне «Уэнсдэй» по мнению Дженны? Она намекнула, что это могла бы быть роль, схожая с ролью мисс Торнхилл (Кристина Риччи), добавив: «Если бы Леди Гага стала частью проекта, то они бы получили двух монстров, которые хорошо друг друга понимают». По словам актрисы, личного контакта с певицей она не имеет и пока не знает, что готовят для неё сценаристы во втором сезоне популярного телешоу.