Какие сериалы смотреть в январе 2023 года

Долгожданная адаптация игры "Одни из нас" от автора "Чернобыля", многосерийный детектив режиссера "Достать ножи" со звездой "Жизней матрешки", переосмысление первой книги цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине, "взрослый" мультфильм про Велму Динкли (без Скуби-Ду) и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.
Комедия про школьника-аутсаудера, который надевает на голову шлем с камерой и начинает транслировать свою жизнь. В главной роли — Денис Власенко («Happy End»).
Мультсериал, спродюсированный одним из авторов «Рика и Морти» Джастином Ройландом. В центре сюжета — отец семейства, который пытается бороться с преступностью и охранять порядок под (не такой уж тайной) личиной супергероя Человека-коалы. Роли озвучили Хью Джекман, Хьюго Уивинг, а также Майкл Кьюсак («Улыбающиеся друзья», «YOLO: Кристальная фантазия»), Сара Снук («Наследники»), Джемейн Клемент («Реальные упыри») и Александра Даддарио («Белый лотос»).
Спин-офф франшизы про пса Скуби-Ду и команду ребят, раскрывающих мрачные тайны. Главной героиней шоу стала Велма Динкли, также в нем появятся остальные участники «Корпорации «Тайна» (пока еще не сформированной), причем Фред Джонс окажется подозреваемым в убийстве. Создательницей «Велмы» выступила звезда «Офиса» Минди Калинг, которая также подарила героине свой голос.
Продолжение спин-оффа «Викингов», действие которого разворачивается спустя век после событий оригинального шоу.
Заключительный выпуск мистического триллера, снятого под руководством М. Найта Шьямалана, о семье, потерявшей младенца, и таинственной няне, которая после этого появилась в доме. В главных ролях — Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Тоби Кеббелл («Рок-н-рольщик»), Нелл Тайгер Фри («Игра престолов») и Руперт Гринт (фильмы о Гарри Поттере).
Финальный сезон конспирологического триллера с Аль Пачино о группе людей, которые в США 70-х разыскивают нацистов, перебравшихся в Америку и планирующих построить там Четвертый рейх.
Продолжение и финал адаптации израильской драмы о судье, чей сын стал виновником аварии со смертельным исходом. В главной роли — Брайан Крэнстон.
Второй выпуск криминального триллера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун», «Любой ценой») о влиятельном семействе, контролирующем тюремный бизнес в городе Кингстауне, штат Мичиган.
Сериальная адаптация первой части видеоигры «Одни из нас» про контрабандиста, которому поручают перевезти через всю постапокалиптическую Америку девочку, чья кровь может стать ключом к вакцине от опасного грибка, превращающего людей в монстров. В главных ролях снялись Педро Паскаль и Белла Рамси, автором шоу выступил создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин.
Экранизация (и переосмысление) первой книги Бориса Акунина о детективе Эрасте Фандорине. Действие перенесено в альтернативную Россию 2023 года, где у власти до сих пор находится династия Романовых и действует конституционная монархия. Молодой Фандорин, только начавший карьеру в сыскном управлении полиции, расследует первое серьезное дело — о публичном самоубийстве владельца нефтяной компании.
Третий выпуск криминально-юридической драмы о журналистке и ведущей тру-крайм-подкаста (Октавия Спенсер), которая расследует запутанные преступления. В новых сериях героиня займется поиском пропавших темнокожих школьниц, предположительно, похищенных торговцами людьми.
Комедийный детектив Райана Джонсона («Достать ножи», «Звездные войны: Последние джедаи») о женщине по имени Чарли Кейл, которая всегда распознает, когда ей лгут. Это умение она использует для раскрытия дел, колеся по всей Америке. Главную героиню сыграла звезда «Жизней матрешки» Наташа Лионн, также в «Покерфейсе» снялись Джозеф Гордон-Левитт, Эдриен Броуди, Хлоя Севиньи, Рон Перлман и другие.
Сверхъестественная драма о четырех подростках, которые встречаются после того, как калифорнийские пожары пробуждают таинственное существо, и выясняют, что они связаны друг с другом, — причем в деле замешаны оборотни. В одной из ролей снялась звезда «Баффи — истребительницы вампиров» Сара Мишель Геллар.
Комедия про женщину, которая случайно убивает мужа во время секса, узнав о его измене, после чего прячет тело и пытается начать нормальную жизнь, однако в планы вмешивается новый парень героини — следователь, ведущий дело об исчезновении ее супруга. В сериале снялись Светлана Ходченкова, Александр Яценко, Павел Ворожцов и Юлия Александрова.
Комедия о двух психотерапевтах, один из которых после недавней трагедии пришел к уверенности, что пациентам нужно говорить правду несмотря ни на что, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона. Героев играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд.
Экранизация фэнтези-цикла писателя Джонатана Страуда о лондонских подростках, которые по ночам сражаются с опасными призраками, наводнившими город.