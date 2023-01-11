Какие сериалы смотреть в январе 2023 года

Долгожданная адаптация игры "Одни из нас" от автора "Чернобыля", многосерийный детектив режиссера "Достать ножи" со звездой "Жизней матрешки", переосмысление первой книги цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине, "взрослый" мультфильм про Велму Динкли (без Скуби-Ду) и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Стрим» — 1 сезон

Видео дня

Комедия про школьника-аутсаудера, который надевает на голову шлем с камерой и начинает транслировать свою жизнь. В главной роли — Денис Власенко («Happy End»).

«Человек-коала» («Koala Man») — 1 сезон

«Велма» («Velma») — 1 сезон

Спин-офф франшизы про пса Скуби-Ду и команду ребят, раскрывающих мрачные тайны. Главной героиней шоу стала Велма Динкли, также в нем появятся остальные участники «Корпорации «Тайна» (пока еще не сформированной), причем Фред Джонс окажется подозреваемым в убийстве. Создательницей «Велмы» выступила звезда «Офиса» Минди Калинг, которая также подарила героине свой голос.

«Викинги: Вальхалла» («Vikings: Valhalla») — 2 сезон

Продолжение спин-оффа «Викингов», действие которого разворачивается спустя век после событий оригинального шоу.

«Дом с прислугой» («Servant») — 4 сезон

«Охотники» («Hunters») — 2 сезон

Финальный сезон конспирологического триллера с Аль Пачино о группе людей, которые в США 70-х разыскивают нацистов, перебравшихся в Америку и планирующих построить там Четвертый рейх.

«Ваша честь» («Your Honor») — 2 сезон

Продолжение и финал адаптации израильской драмы о судье, чей сын стал виновником аварии со смертельным исходом. В главной роли — Брайан Крэнстон.

«Мэр Кингстауна» («Mayor of Kingstown») — 2 сезон

Второй выпуск криминального триллера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун», «Любой ценой») о влиятельном семействе, контролирующем тюремный бизнес в городе Кингстауне, штат Мичиган.

«Одни из нас» («The Last of Us») — 1 сезон

Сериальная адаптация первой части видеоигры «Одни из нас» про контрабандиста, которому поручают перевезти через всю постапокалиптическую Америку девочку, чья кровь может стать ключом к вакцине от опасного грибка, превращающего людей в монстров. В главных ролях снялись Педро Паскаль и Белла Рамси, автором шоу выступил создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин.

«Фандорин. Азазель» — 1 сезон

Экранизация (и переосмысление) первой книги Бориса Акунина о детективе Эрасте Фандорине. Действие перенесено в альтернативную Россию 2023 года, где у власти до сих пор находится династия Романовых и действует конституционная монархия. Молодой Фандорин, только начавший карьеру в сыскном управлении полиции, расследует первое серьезное дело — о публичном самоубийстве владельца нефтяной компании.

«По правде говоря» («Truth Be Told») — 3 сезон

Третий выпуск криминально-юридической драмы о журналистке и ведущей тру-крайм-подкаста (Октавия Спенсер), которая расследует запутанные преступления. В новых сериях героиня займется поиском пропавших темнокожих школьниц, предположительно, похищенных торговцами людьми.

«Покерфейс» («Poker Face») — 1 сезон

«Волчья стая» («Wolf Pack») — 1 сезон

Сверхъестественная драма о четырех подростках, которые встречаются после того, как калифорнийские пожары пробуждают таинственное существо, и выясняют, что они связаны друг с другом, — причем в деле замешаны оборотни. В одной из ролей снялась звезда «Баффи — истребительницы вампиров» Сара Мишель Геллар.

«Я «любила» мужа» — 1 сезон

Комедия про женщину, которая случайно убивает мужа во время секса, узнав о его измене, после чего прячет тело и пытается начать нормальную жизнь, однако в планы вмешивается новый парень героини — следователь, ведущий дело об исчезновении ее супруга. В сериале снялись Светлана Ходченкова, Александр Яценко, Павел Ворожцов и Юлия Александрова.

«Терапия» («Shrinking») — 1 сезон

Комедия о двух психотерапевтах, один из которых после недавней трагедии пришел к уверенности, что пациентам нужно говорить правду несмотря ни на что, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона. Героев играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд.

«Локвуд и компания» («Lockwood & Co.») — 1 сезон