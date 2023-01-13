Сериалы про царскую Россию, которые стоит посмотреть

Существует много сериалов про то, как в России жилось в разные периоды жизни. Наибольшей популярностью пользуются проекты об СССР, так как они вызывают ностальгические воспоминания у большинства зрителей. Наиболее недооцененными считаются сериалы про царскую Россию. О том, какие исторические проекты стоят вашего внимания — в материале “Рамблера”.
Сериал рассказывает историю Екатерины Великой и был высоко оценен критиками и наградами. У проекта есть несколько “ТЭФИ” и “Золотых орлов”. Пока что состоялась премьеры трех сезонов, сериал получил продолжение в виде четвертого. В первом рассказывается о дворцовом перевороте, во втором — о правлении царевны, в третьем — о самозванцах Елизавете Таракановой и Емельяне Пугачеве. Ожидается, что четвертый сезон будет повествовать о фаворитах Екатерины. Главную роль сыграла актриса Марина Александрова.
Также у сериала есть приквел “Елизавета”, премьера которого состоялась в августе 2022 года. Пока сериал не оценили по достоинству, но, возможно, он станет таким же успешным, как и его предшественник.
Сериал состоит из одного сезона и рассказывает историю одной из самых жестоких помещиц в истории Российской империи — Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха. В проекте рассказывают историю Салтычихи, но не как это происходит обычно через призму ужасов, а через историю ее личности. Тем не менее, сериал не претендует на историческую достоверность, так как подлинных фактов биографии Салтычихи нет — о ней известно только из ее приговора.
Поэтому съемочная группа постаралась сделать развлекательный художественный сериал, основываясь на определенных фактах из жизни Салтычихи. Главную роль исполнила Юлия Снигирь.
Сериал производства Hulu также отметил, что не претендует на историческую достоверность своей истории. Тем не менее, сервис, принадлежащий Disney, решил снять сериал о Екатерине Великой и ее судьбе в России. Проект представляет собой юмористическую сатиру на то, что происходило в царской России и собирает в себе максимальное число стереотипов о людях в то время.
Несмотря на высокую оценку, критики отметили, что смотря этот сериал, зритель не узнает ни одной исторической точности о России. Главные роли сыграли Эль Фэннинг и Николас Холт.