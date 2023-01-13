Сериалы про царскую Россию, которые стоит посмотреть

Существует много сериалов про то, как в России жилось в разные периоды жизни. Наибольшей популярностью пользуются проекты об СССР, так как они вызывают ностальгические воспоминания у большинства зрителей. Наиболее недооцененными считаются сериалы про царскую Россию. О том, какие исторические проекты стоят вашего внимания — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Екатерина" Кадр из сериала "Екатерина"

“Екатерина” (2014 — наст. время)

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Сериал рассказывает историю Екатерины Великой и был высоко оценен критиками и наградами. У проекта есть несколько “ТЭФИ” и “Золотых орлов”. Пока что состоялась премьеры трех сезонов, сериал получил продолжение в виде четвертого. В первом рассказывается о дворцовом перевороте, во втором — о правлении царевны, в третьем — о самозванцах Елизавете Таракановой и Емельяне Пугачеве. Ожидается, что четвертый сезон будет повествовать о фаворитах Екатерины. Главную роль сыграла актриса Марина Александрова.

Также у сериала есть приквел “Елизавета”, премьера которого состоялась в августе 2022 года. Пока сериал не оценили по достоинству, но, возможно, он станет таким же успешным, как и его предшественник.

“Кровавая барыня” (2018)

Сериал состоит из одного сезона и рассказывает историю одной из самых жестоких помещиц в истории Российской империи — Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха. В проекте рассказывают историю Салтычихи, но не как это происходит обычно через призму ужасов, а через историю ее личности. Тем не менее, сериал не претендует на историческую достоверность, так как подлинных фактов биографии Салтычихи нет — о ней известно только из ее приговора.

Поэтому съемочная группа постаралась сделать развлекательный художественный сериал, основываясь на определенных фактах из жизни Салтычихи. Главную роль исполнила Юлия Снигирь.

“Великая” (2020 — наст. время)

Сериал производства Hulu также отметил, что не претендует на историческую достоверность своей истории. Тем не менее, сервис, принадлежащий Disney, решил снять сериал о Екатерине Великой и ее судьбе в России. Проект представляет собой юмористическую сатиру на то, что происходило в царской России и собирает в себе максимальное число стереотипов о людях в то время.