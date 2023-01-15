Сериалы "Чаки" и "Вампир Реджинальд" получат новые сезоны

"Актеры и съемочная группа "Чаки" хотели бы поблагодарить фанатов и критиков за их ошеломляющую реакцию на второй сезон, который, как мы рады сообщить, дал официальный зеленый свет третьему сезону. Увидимся в 2023 году, ведь сам Чаки обещает, что это будет самый страшный сезон в его жизни".