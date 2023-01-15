Сериалы "Чаки" и "Вампир Реджинальд" получат новые сезоны

Два популярных многосерийных триллера "Чаки" и "Вампир Реджинальд" получат новые сезоны. Как сообщает Variety, об этом представители компании NBC Universal объявили 15 января в ходе зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.
О подготовке третьего сезона сериала "Чаки" сообщил исполнительный продюсер шоу Дон Манчини:
"Актеры и съемочная группа "Чаки" хотели бы поблагодарить фанатов и критиков за их ошеломляющую реакцию на второй сезон, который, как мы рады сообщить, дал официальный зеленый свет третьему сезону. Увидимся в 2023 году, ведь сам Чаки обещает, что это будет самый страшный сезон в его жизни".
По словам исполнительного продюсера сериала "Вампир Реджинальд" Харли Пейтона, актеры и съемочная группа с нетерпением ждут съемок второго сезона.
"Единственное, что может быть лучше, чем сделать сезон для телеканала Syfy, — получить возможность сделать это снова", — сказал Пейтон.