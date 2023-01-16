HBO показала трейлер новых серий The Last of Us

HBO после премьеры первого эпизода The Last of Us показала минутный трейлер оставшихся восьми эпизодов сериала. Желающим остаться в неведении лучше не смотреть ролик. Тем, кто знаком с играми, можно и посмотреть.

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Премьера The Last of Us оказалась громкой — сериал очень бурно обсуждают в соцсетях, а первые зрители ставят высоченные оценки. Рейтинг на IMDB сейчас составляет 9,5 баллов из 10 (а отдельно первой серии выставили 9,9 баллов). На Rotten Tomatoes схожая ситуация — 96 баллов от зрителей (и 99 баллов от критиков).