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3 часа назад

"Дорога в тысячу ли" признан лучшим сериалом критиками

ТАСС

Американо-корейский сериал "Дорога в тысячу ли" получил премию "Выбор критиков" (Critics’ Choice Award) как лучший сериал на иностранном языке. Об этом в понедельник сообщило издание The New York Times.

"Дорога в тысячу ли" признан лучшим сериалом критиками
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Таким образом сериал на корейском языке второй год подряд побеждает в этой категории. В 2022 году премию присудили "Игре в кальмара". При этом за награду в 2023 году боролся также южнокорейский сериал - "Необычный адвокат".

Драматический сериал "Дорога в тысячу ли" (Pachinko) был снят режиссерами Джастином Чоном и Когонадой по заказу стриминговой площадки Apple+ корпорации Apple. Он является экранизацией одноименной книги американского автора корейского происхождения Ли Мин Чжин. В нем показана жизнь южнокорейской девушки и история ее семьи в условиях японской оккупации и последовавших событий. Сериал снимался в США, Южной Корее и Японии.

Сериалы,Джастин Чон,Apple,
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