"Дорога в тысячу ли" признан лучшим сериалом критиками

Американо-корейский сериал "Дорога в тысячу ли" получил премию "Выбор критиков" (Critics’ Choice Award) как лучший сериал на иностранном языке. Об этом в понедельник сообщило издание The New York Times.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Таким образом сериал на корейском языке второй год подряд побеждает в этой категории. В 2022 году премию присудили "Игре в кальмара". При этом за награду в 2023 году боролся также южнокорейский сериал - "Необычный адвокат".