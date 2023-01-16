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3 часа назад

Продюсер "Пацанов" назвал "самым отвратительным в своей карьере" сезон

Газета.Ru

Продюсер сериала «Пацаны» Стефан Шпак-Флит пошутил о четвертом сезоне шоу в своем Twitter.

Продюсер "Пацанов" назвал "самый отвратительный" сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне кажется, это самое отвратительное, что я видел в своей карьере», — написал Шпак-Флит в личном блоге.

В комментариях пользователи предположили, что продюсер намекнул на еще большее количество сцен с насилием в новых эпизодах сериала.

Позже на официальном аккаунте «Пацанов» появилось сообщение, что «отвратительность» четвертого сезона заключается в возрастном рейтинге «для всей семьи».

Первый сезон сериала «Пацаны» вышел 26 июля 2019 года. Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд и Энтони Старр.

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