Продюсер "Пацанов" назвал "самый отвратительный" сезон

Продюсер сериала «Пацаны» Стефан Шпак-Флит пошутил о четвертом сезоне шоу в своем Twitter.
«Мне кажется, это самое отвратительное, что я видел в своей карьере», — написал Шпак-Флит в личном блоге.
В комментариях пользователи предположили, что продюсер намекнул на еще большее количество сцен с насилием в новых эпизодах сериала.
Позже на официальном аккаунте «Пацанов» появилось сообщение, что «отвратительность» четвертого сезона заключается в возрастном рейтинге «для всей семьи».
Первый сезон сериала «Пацаны» вышел 26 июля 2019 года. Главные роли исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд и Энтони Старр.