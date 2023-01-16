Вышел второй сезон сериала Netflix "Викинги: Вальхалла"

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Продолжение спин-оффа исторического эпика "Викинги", действие которого разворачивается спустя сто лет после событий оригинального шоу. В новых сериях к проекту присоединилась звезда "Последнего министра" и "1703" Софья Лебедева. Где смотреть: Netflix
Продолжение экранизации повести Наринэ Абгарян о дружбе двух семей разных национальностей в Армении 80-х годов. Где смотреть: Okko
Заключительный выпуск конспирологического триллера с Аль Пачино, где группа людей в США 70-х разыскивает и убивает нацистов, сбежавших из Германии и намеренных построить в Америке Четвертый рейх. Где смотреть: Amazon Prime Video
Многосерийный сиквел фэнтезийного фильма Рона Ховарда, снятого в 1988 году по истории Джорджа Лукаса. Действие шоу разворачивается в волшебной стране, где спустя 17 лет после победы над злой волшебницей шестеро героев объединяются перед лицом новой угрозы. Где смотреть: Disney+