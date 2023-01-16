Стала известна судьба сериала «13 клиническая» с Козловским

Многосерийный фильм «13 клиническая» (18+) с Данилой Козловским в главной роли продлили на второй сезон. Об этом проинформировали представители стриминговой платформы «Кинопоиск» в социальной сети Twitter.
Подробности следующего сезона на данный момент неизвестны. Проект дебютировал вышел в декабре минувшего года. Режиссером сериала выступает Клим Козинский. В шоу приняли участие Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков, Владимир Стеклов, Нино Нинидзе, а также Денис Синявский и Кристина Бабушкина.
Сюжет картины ведет рассказ о хирурге Кирилле с неизлечимой болезнью. Персонаж устраивается на работу в необычную больницу, где пациенты страдают от заболеваний сверхъестественного происхождения.