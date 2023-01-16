Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Cериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлён на второй сезон

FBM.ru

Многосерийный фильм «13 клиническая» (18+) с Данилой Козловским в главной роли продлили на второй сезон. Об этом проинформировали представители стриминговой платформы «Кинопоиск» в социальной сети Twitter.

Стала известна судьба сериала «13 клиническая» с Козловским
Фото: FBM.ruFBM.ru

Подробности следующего сезона на данный момент неизвестны. Проект дебютировал вышел в декабре минувшего года. Режиссером сериала выступает Клим Козинский. В шоу приняли участие Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Дмитрий Лысенков, Владимир Стеклов, Нино Нинидзе, а также Денис Синявский и Кристина Бабушкина.

Сюжет картины ведет рассказ о хирурге Кирилле с неизлечимой болезнью. Персонаж устраивается на работу в необычную больницу, где пациенты страдают от заболеваний сверхъестественного происхождения.

Сериалы,Денис Синявский,Нино Нинидзе,Клим Козинский,Дмитрий Лысенков,Кристина Бабушкина,Виктория Исакова,Владимир Стеклов,Данила Козловский,Паулина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители