Сериал "Комплекс бога" со Страховым и Кяро выйдет 3 февраля

Психологический детектив "Комплекс бога" с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро в главных ролях выйдет в онлайн-кинотеатре KION в начале февраля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе KION.
"3 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера оригинального сериала "Комплекс бога", который зайдет на территорию малоизученной темы - переживаний человека, который пытается преодолеть опасное влечение", - рассказали в пресс-службе.
Режиссером-постановщиком "Комплекса бога" стала Флюза Фархшатова ("О чем говорят мужчины: Продолжение", "Спроси Марту"). В проекте снимались Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Ирина Леонова и другие.
По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) обращается за анонимной помощью к психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов), а следом находят тело второй девочки. Исчезновения девочек продолжаются, и психиатр начинает подозревать Нестерова в убийствах.
"Комплекс бога" - история о нескольких героях, сведенных при чудовищных обстоятельствах. Не справившись с испытаниями, они теряются, возомнив себя "богами". <…> Визуальное решение сериала во многом навеяно корейским неонуаром, он получился ярким, цветным, но при этом сложенным из простых лаконичных кадров, в которых, в первую очередь, внимание заострено на актерах и их переживаниях", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта Флюзы Фархшатовой.