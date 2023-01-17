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2 часа назад

Сериал "Комплекс бога" с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро выйдет на KION 3 февраля

ТАСС

Психологический детектив "Комплекс бога" с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро в главных ролях выйдет в онлайн-кинотеатре KION в начале февраля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе KION.

Сериал "Комплекс бога" со Страховым и Кяро выйдет 3 февраля
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"3 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера оригинального сериала "Комплекс бога", который зайдет на территорию малоизученной темы - переживаний человека, который пытается преодолеть опасное влечение", - рассказали в пресс-службе.

Режиссером-постановщиком "Комплекса бога" стала Флюза Фархшатова ("О чем говорят мужчины: Продолжение", "Спроси Марту"). В проекте снимались Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Ирина Леонова и другие.

По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) обращается за анонимной помощью к психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов), а следом находят тело второй девочки. Исчезновения девочек продолжаются, и психиатр начинает подозревать Нестерова в убийствах.

"Комплекс бога" - история о нескольких героях, сведенных при чудовищных обстоятельствах. Не справившись с испытаниями, они теряются, возомнив себя "богами". <…> Визуальное решение сериала во многом навеяно корейским неонуаром, он получился ярким, цветным, но при этом сложенным из простых лаконичных кадров, в которых, в первую очередь, внимание заострено на актерах и их переживаниях", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта Флюзы Фархшатовой.

Сериалы,Кирилл Кяро,Николай Шрайбер,Даниил Страхов,Михаил Тройник,Шамиль Хаматов,Флюза Фархшатова,Ольга Лерман,Ирина Леонова,Владимир Нестеров,
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