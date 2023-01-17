Сериал "Комплекс бога" со Страховым и Кяро выйдет 3 февраля

"Комплекс бога" - история о нескольких героях, сведенных при чудовищных обстоятельствах. Не справившись с испытаниями, они теряются, возомнив себя "богами". <…> Визуальное решение сериала во многом навеяно корейским неонуаром, он получился ярким, цветным, но при этом сложенным из простых лаконичных кадров, в которых, в первую очередь, внимание заострено на актерах и их переживаниях", - привели в пресс-службе слова режиссера проекта Флюзы Фархшатовой.