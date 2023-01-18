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4 часа назад

Так ли хорош сериал «Одни из нас»

Lenta.ru

На HBO вышел долгожданный пилотный эпизод сериала «Одни из нас», экранизации культовой видеоигры The Last of Us от студии Naughty Dog. Главные роли в шоу исполнили открытые «Игрой престолов» звезды Педро Паскаль и Белла Рамзи. Пилот проекта изначально должен был снимать обласканный кинофестивалями Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда»), однако из-за творческих разногласий российского режиссера с продюсерами его кресло занял шоураннер Крейг Мэйзин («Чернобыль»). Так или иначе, после выхода первого эпизода в офисах HBO должны были определенно открыть шампанское — мало какая адаптация видеоигры удостаивалась столь единодушного признания одновременно и от кинокритиков, и от поклонников франшизы. Как сериалу удалось завоевать сердца зрителей и почему успех пилотной серии может оказаться иллюзорным — в материале «Ленты.ру».

В 2003 году мир охватила пандемия, превращающая людей в зомби. За какие-то полдня Соединенные Штаты превратились в пылающие руины, а бывший ветеран боевых действий и отец-одиночка Джоэл (Паскаль) в хаосе потерял свою единственную дочь Сару (Нико Паркер). 20 лет спустя Джоэл живет в карантинной зоне Бостона, промышляя подпольной торговлей аптечными препаратами.

Седому контрабандисту очень нужен аккумулятор для автомобиля, чтобы отправиться в кишащие зомби земли на помощь брату Томми (Габриель Луна), но единственный доступный на черном рынке экземпляр ушел другому покупателю. В поисках аккумулятора Джоэл вместе с подругой Тесс (Анна Торв) ввязывается в дела группировки «Светлячков», которая борется за восстановление демократической Америки. Повстанцы уговаривают парочку в обмен на рабочий автомобиль провести через границу 14-летнюю Элли (Рамзи), которая оказывается невосприимчива к страшному вирусу. Втроем они отправляются в опасное путешествие по развалинам страны.

Кадр из сериала

Что ж, запуск сериала по культовой игре прошел максимально успешно: на IMDb пилотный эпизод получил 9,4 балла из десяти, рейтинг кинокритиков на агрегаторе Rotten Tomatoes достиг 99 процентов одобрения, а рейтинг пользователей — 96 процентов. Высоко оценили адаптацию и зрители из России, где сериал легально посмотреть пока нельзя — на «Кинопоиске» проекту поставили 8,8 балла из десяти. Западные кинокритики почти в унисон объявили «Одних из нас» лучшей экранизацией видеоигр в истории, отметив проработанность главных героев и очень бережное отношение шоураннеров к первоисточнику.

Сама игра, вышедшая эксклюзивно на платформе PlayStation в 2013 году, удостаивалась не меньших оваций — The Last of Us стала одной из самых продаваемых в истории, за первую неделю разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий, а к 2018-му эта цифра достигла 17 миллионов. Проект стал революционным как раз потому, что жанрово был выстроен как десятичасовой экшен-фильм — который уделял повышенное внимание диалогам, развитию характеров персонажей и их взаимоотношений друг с другом. Все это дополняли постапокалиптическая эстетика, а также эпические декорации и сносный геймплей.

The Last of Us без ощутимой конкуренции заполучила титул «Игры года» от многочисленных профильных изданий и премий.

Как же Мэйзину удалось умаслить поклонников The Last of Us, чьи ожидания от сериала явно были заоблачными? На руку явно сыграл эффект узнавания — в пилоте шоураннер попросту поминутно воспроизвел первые полтора часа геймплея игры, слово в слово повторяя диалоги и демонстрируя знакомые декорации.

Может создаться впечатление, будто мы наблюдаем одну продолжительную кат-сцену с гиперреалистичной графикой. Впрочем, Мэйзин схитрил — не став отступать от основного сюжета ни на йоту, он нашпиговал пилотный эпизод короткими сценами, в игре оставшимися за кадром. Таким образом шоураннер придал еще большую драматическую глубину и ведущим, и второстепенным персонажам — при этом совсем не противореча оригинальной фабуле. Вступительная сцена общения Джоэла с дочерью увеличилась на десять минут — за них мы проживаем вместе с Сарой целый день, во время которого еще ничего не было известно о пандемии. Больше экранного времени получает и Элли, которую «Светлячки» до встречи с Джоэлом, оказывается, буквально удерживали на привязи, а до этого она, оказывается, и вовсе чуть не попала на службу к контролирующей карантинный Бостон военной диктатуре.

Эти небольшие находки вместе с точным следованием оригиналу позволили добиться невероятного — сериал приняли одновременно и кинокритики, увидевшие в «Одних из нас» достойную постапокалиптическую драму со сложными характерами и оригинальной вселенной, и фанаты игры, что для адаптации задача, мягко скажем, непростая. Достаточно вспомнить, насколько кардинально разошлись мнения по поводу крайне недооцененной экранизации Resident Evil от Netflix. Впрочем, тут следует отдать должное в первую очередь одному из создателей The Last of Us Нилу Дракманну — львиная доля работы была проделана еще до запуска шоу HBO в производство.

Кадр из сериала

На волне успеха The Last of Us (и не ее одной — еще тремя годами ранее на Xbox вышел популярный хоррор Alan Wake, рассказывавший вполне достойную телеэкрана историю, будто взятую из вселенной Стивена Кинга с примесью линчевского «Твин Пикса») профильные издания принялись смаковать тему того, как индустрия геймдева эволюционирует под влиянием киноискусства в нечто еще более захватывающее. Имея в себе почти безграничные инструменты для создания новых миров и для более глубокого погружения в сюжет (зритель буквально управляет действием и потому напрямую ассоциирует себя с ведущим персонажем), видеоигра несет потенциал, способный переплюнуть по драматизму и зрелищности любой жанровый телепроект. Более того, успешные игры рождают узнаваемых персонажей. Пока живые (или недавно почившие) артисты медленно проходят процесс цифровизации, за бешеные деньги передавая свои образы в руки продюсерам и многомиллионным корпорациям, игровая индустрия научилась создавать собственных суперзвезд, которые с годами развиваются, растут и стареют, меняют характер и формируют вокруг себя целые культы.

Впрочем, вышедшая в 2013-м первая часть The Last of Us в этом процессе была лишь отправной точкой, ведь киношный драматизм, за который ее расхваливали на все лады, она как раз таки заимствовала напрямую из кинематографа — из «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, фильма «Я — легенда», сериала «Ходячие мертвецы» и многих других постапокалиптических работ, не обязательно связанных с зомби (например, очень явно считывается влияние «Дитя человеческого»). Сериал в свою очередь переносит эти заимствования из видеоигры обратно на телеэкран — и при всем профессионализме, с которым это сделано, эффект, который производит пропущенная через такой замысловатый двойной фильтр постапокалиптика, станет понятен только с завершением первого сезона. Впрочем, Крэйг Мэйзин уже в «Чернобыле» доказал, что с помощью точечных приемов и незаметных уловок способен придавать подробно задокументированной истории голливудский драматизм — неудивительно будет, если и в «Одних из нас» его метод сработает на ура.

Сериал «Одни из нас» (The Last of Us) выходит на HBO

Сериалы,Видео,Дитя человеческое,Ночь живых мертвецов,Чернобыль,Игра престолов,Теснота,Нил Дракманн,Кантемир Балагов,Анна Торв,Педро Паскаль,Джордж Ромеро,Стивен Кинг,Netflix,
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