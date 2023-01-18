Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне "Убийства в одном здании"

Певица и актриса Селена Гомес анонсировала съемки третьего сезона комедийного детектива "Убийства в одном здании".
Предположительно, Гомес вернется к роли Мейбл Моры - молодой художницы, которую состоятельная тетя попросила заняться редизайном квартиры, пока сама находится в отъезде.
К актерскому составу также присоединится Мерил Стрип. Пока не раскрывается, какого персонажа в сериале представит звезда.
Помимо Гомес, к своим ролям вернутся Мартин Шорт и Стив Мартин. В новых эпизодах появится Пол Радд, известный по главной роли в фильме Marvel "Человек-муравей".