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2 часа назад

Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Газета.Ruиещё 1

Певица и актриса Селена Гомес анонсировала съемки третьего сезона комедийного детектива "Убийства в одном здании".

Мерил Стрип сыграет в третьем сезоне "Убийства в одном здании"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположительно, Гомес вернется к роли Мейбл Моры - молодой художницы, которую состоятельная тетя попросила заняться редизайном квартиры, пока сама находится в отъезде.

К актерскому составу также присоединится Мерил Стрип. Пока не раскрывается, какого персонажа в сериале представит звезда.

Помимо Гомес, к своим ролям вернутся Мартин Шорт и Стив Мартин. В новых эпизодах появится Пол Радд, известный по главной роли в фильме Marvel "Человек-муравей".

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