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18 минут назад

Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Мира Маркина

Нашумевший сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» продлили на второй сезон. О сроках выхода проекта Netflix пока не сообщил, однако известны другие подробности продолжения шоу. Чем создатели планируют удивить зрителей на этот раз, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдэй»
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей" Кадр из сериала "Уэнсдей"

В совместном заявлении для Tudum соавторы сериала Майлз Миллар и Альфред Гоф сказали следующее: «Мы не можем дождаться, когда окунемся с головой в другой сезон и исследуем странный, жутковатый мир Nevermore. Нам просто нужно убедиться, что Уэнсдэй сначала не опустошила бассейн».

К исполнению главной роли вернется Дженна Ортега (без ее участия второго сезона и не было бы). Однако это все, что известно о касте будущего шоу. При этом с уверенностью можно предположить, что все, кто выжил в первом сезоне, включая Энид, Бьянку и Ксавье, вернутся в Академию Nevermore. К тому же, возможно, второй сезон расширит семью Аддамс, представив других ее культовых членов.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Подробности продолжения сериала создатели также пока держат в секрете. Как мы видели в финале первого сезона, Хайд, оказавшийся Тайлером, технически все еще на свободе, так что его возвращение может быть неминуемым. Кроме того, Уэнсдэй все еще имеет дело с анонимным сталкером.

«Сталкер доказывает, что есть угроза как для Уэнсдэй, так и для школы. Не все концы с концами были сведены так аккуратно, как она думает», – сказал Майлз Миллар.

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Что касается премьеры новых эпизодов: официальная дата их выхода еще неизвестна. Но если кто-то из актеров будет замечен в Румынии, где снимался первый сезон, станет понятно, что съемки стартовали, а значит премьера продолжения шоу уже не за горами.

Сериалы,Дженна Ортега,Альфред Гоф,Тим Бертон,Netflix,
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