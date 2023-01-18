Что известно о втором сезоне сериала «Уэнсдэй»

Нашумевший сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» продлили на второй сезон. О сроках выхода проекта Netflix пока не сообщил, однако известны другие подробности продолжения шоу. Чем создатели планируют удивить зрителей на этот раз, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей" Кадр из сериала "Уэнсдей"

В совместном заявлении для Tudum соавторы сериала Майлз Миллар и Альфред Гоф сказали следующее: «Мы не можем дождаться, когда окунемся с головой в другой сезон и исследуем странный, жутковатый мир Nevermore. Нам просто нужно убедиться, что Уэнсдэй сначала не опустошила бассейн».

К исполнению главной роли вернется Дженна Ортега (без ее участия второго сезона и не было бы). Однако это все, что известно о касте будущего шоу. При этом с уверенностью можно предположить, что все, кто выжил в первом сезоне, включая Энид, Бьянку и Ксавье, вернутся в Академию Nevermore. К тому же, возможно, второй сезон расширит семью Аддамс, представив других ее культовых членов.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Подробности продолжения сериала создатели также пока держат в секрете. Как мы видели в финале первого сезона, Хайд, оказавшийся Тайлером, технически все еще на свободе, так что его возвращение может быть неминуемым. Кроме того, Уэнсдэй все еще имеет дело с анонимным сталкером.

«Сталкер доказывает, что есть угроза как для Уэнсдэй, так и для школы. Не все концы с концами были сведены так аккуратно, как она думает», – сказал Майлз Миллар.