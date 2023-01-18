Какой получилась экранизация видеоигры "Одни из нас"

Во времена, когда для малых и больших экранов в погоне за контентом адаптируется практически все, экранизация видеоигр не является чем-то экзотическим. Хотя в новейшей истории кино не так много удачных тому примеров. Даже если проект оказался успешным финансово, его качество обычно оставляло желать лучшего ("Варкрафт", "Кредо убийцы", "Соник в кино"). В любом случае пока никто не претендовал на то, чтобы сделать из видеоигры серьезное художественное произведение. В какой-то степени студия HBO, адаптировавшая приключенческую игру "Одни из нас" под сериал, изменила подход к этому жанру. Она представила зрителям не просто ужастик с захватывающими экшен-сценами, но и мрачное размышление о природе и будущем человечества.

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О чем рассказывает сериал (и игра)

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С первого взгляда "Одни из нас" могут показаться типичной постапокалиптической игрой про мир, который захватили кровожадные зомби. Однако она завоевала популярность благодаря вниманию создателей к деталям, невероятной кинематографичности и увлекательному сюжету, который развивался при участии большого количества персонажей.

Действие игры происходит в будущем, на территории бывших Соединенных Штатов Америки, которые были разрушены из-за глобальной пандемии двадцатью годами ранее. Катастрофа была вызвана болезнью, развившейся из-за мутации гриба кордицепс, который инфицирует тело носителя, лишает его зрения и делает человека очень агрессивным. Зараженных кордицепсом называют "щелкунами" — ослепшие, они ориентируются в пространстве при помощи щелчков, действующих по принципу эхолокатора.

Выжившие укрываются в карантинных зонах, которые жестко охраняются военными. Остальные районы превратились в опасные руины, где одиноких путников поджидают бандиты и зараженные. Единственной силой, противостоящей военному режиму, становится террористическая организация "Цикады", которая пытается организовать восстание среди населения карантинных зон и старается разработать вакцину против инфекции кордицепса.

Главный герой — бандит Джоэл, проживающий в карантинной зоне на территории бывшего Бостона в штате Массачусетс. Он промышляет контрабандой, воровством и мутными сделками, которые позволяют ему выживать под постоянным контролем военных. Вместе с Тесс, его девушкой и деловым партнером, они пытаются выйти на след Томми, брата Джоэла, который живет в другом штате и перестал выходить на связь. Чтобы получить нужные для поиска брата ресурсы, Джоэл решается на сделку с главой местного отделения "Цикад" Марлин — она поручает парочке вывезти из карантинной зоны девочку Элли, каким-то образом выработавшей иммунитет против болезни. Марлин надеется, что подросток может стать ключом к разработке вакцины, которая спасет все человечество.

В игре действие происходит в 2013 году, когда люди только сталкиваются с новым вирусом, а Джоэл теряет семью, и в 2033 году, когда выжившие пытаются освоиться в новом, обезображенном пандемией мире. Создатели сериала решили перенести время действия в 2003 и 2023 годы соответственно, чтобы синхронизировать шоу с настоящим временем. По их мнению, коронавирус ярко показал последствия глобальной пандемии, и перенос действия в наши дни делает сериал более актуальным. Для большего погружения в контекст шоу начинается с выдуманной передачи из шестидесятых, в которой рассказывается о грибковой инфекции и ее вреде для человеческого организма.

Кто отвечает за экранизацию

Сразу же после выхода игры в 2013 году встал вопрос о ее экранизации. За проект взялся режиссер оригинальной кинотрилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми, однако, как часто это бывает в Голливуде, экранизация завязла в производственных проблемах, и к идее вернулись только в 2020 году. В итоге сериалом, спродюсированным HBO, занялись автор игры Нил Дракманн и Крэйг Мазин, шоураннер и сценарист одного из самых престижных и популярных проектов HBO "Чернобыль". Над пилотным эпизодом шоу вместе с Мазиным работал ученик Александра Сокурова, российский режиссер Кантемир Балагов. Позже он покинул проект из-за художественных разногласий, и первые серии Мазин снял сам. Оператором сериала стала Ксения Середа, работавшая на фильмах "Дылда" и "На близком расстоянии".

Подбор актеров длился несколько месяцев, причем во время пандемии, поэтому пробы приходилось проводить онлайн. Роль Джоэла в итоге досталась звезде сериала "Мандалорец" Педро Паскалю, который никогда не играл в "Одни из нас". Актер выбрал сериал HBO из целого ряда проектов благодаря Крэйгу Мазину, с которым хотел поработать. На роль Элли пробовались более ста актрис, среди них выделилась Белла Рамзи, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов". Дракманн и Мазин связались с шоураннерами этого проекта Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайссом, которые поручились за Рамзи и ее актерские способности. Несмотря на то что и Белла, и Педро снимались в "Игре престолов", у них не было совместных сцен, поэтому артисты познакомились непосредственно на съемках "Одних из нас". По их словам, это помогло в работе над шоу, потому что их реальные взаимоотношения развивались параллельно экранным.

Анна Торв из "Охотника за разумом" сыграла Тэсс. Мюррей Бартлетт ("Белый лотос") и Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха") исполнили роли пары выживших и построивших себе комфортную крепость посреди зараженной пустоши. Сторм Рид из "Эйфории" сыграла подругу Элли. Также шоураннеры не забыли об актерах, озвучивших героев оригинальной игры. Так, предводительницу бостонской группировки "Цикад" Марлин сыграла Мерл Дэндридж, прежде подарившая героине голос; Джеффри Пирс (Томми в игре), Эшли Джонсон (Элли в игре) и Трой Бейкер (Джоэл) предстали в образах новых персонажей.

Во сколько сериал обошелся HBO и сколько в нем эпизодов

Шоу состоит из девяти серий длительностью от 48 до 80 минут. В отличие от Netflix HBO не выпускает все эпизоды своих сериалов сразу, а предпочитает придерживаться традиционной стратегии и показывать по одной серии каждую неделю. Поэтому фанатам придется ждать до марта, чтобы увидеть финал первого сезона.

Будет ли у проекта продолжение, как обычно, решат рейтинги, потому что "Одни из нас" — довольно затратное шоу. Один эпизод обходился студии в $10–15 млн, что в среднем дороже производства, например, "Игры престолов". При этом сериал стал первой экранизацией игры для HBO, а его бюджет самым высоким для съемок в Канаде — там прошла их большая часть. По словам Мазина, если у шоу будет продолжение, оно расскажет о событиях сиквела игры. Правда, его действия настолько обширны, что, по мнению шоураннера, им понадобится несколько сезонов, чтобы полностью все рассказать.

Насколько сериал близок к оригиналу

Над сериалом непосредственно работал создатель игры Нил Дракманн, который следил за тем, чтобы шоу сохраняло верность первоисточнику. Он получил полную поддержку Мазина. По словам последнего, они не пытались перепридумать игру и не хотели вносить значительных изменений. Сериал не игнорирует и не изменяет сюжет, а скорее расширяет уже существующую вселенную и углубляется в предысторию героев, позволяя зрителям лучше с ними познакомиться. Это будет любопытно и для поклонников "Одних из нас", ведь они смогут узнать больше про персонажей, которым уделялось мало внимания в первоисточнике. Также в сериал попадут эпизоды, вырезанные из игры, и некоторые из них очень "впечатляющие".

"Изменения, которые мы вносим, призваны расширить вещи, то есть не переделать их, а улучшить. То есть у нас не было такого: "А не было бы круто, если бы у нас был эпизод, где Джоэл и Элли садятся на мотоциклы и встречаются с бандой байкеров?" Таких глупостей у нас нет. Есть вещи, которые новые и которые улучшают сюжет, которые связаны и органичны. Я думаю, фанаты их оценят", — поясняет Мазин.

Дракманн заметил, что некоторые диалоги полностью повторяют строчки из игры, при этом ее атмосфера в сериале стала еще более реалистичной и мрачной. "Одни из нас" больше похожи на "Дорогу" Джона Хиллкоута, "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона и оригинальных "Ходячих мертвецов", нежели чем на зрелищную "Войну миров Z". Дракманн и Мазин уделяли больше внимания драме и развитию героев, чем экшену.

Что говорят критики

Еще во время релиза промоматериалов и фанаты, и критики с большим энтузиазмом восприняли проект HBO. Кажется, что Дракманн и Мазин не обманули их ожиданий — на агрегаторе Rotten Tomatoes, который собирает мнения экспертов и зрителей, у него практически идеальные 99% одобрения.

Журналисты подтверждают слова шоураннеров: сериал действительно остается верным оригиналу. Как отмечает Гене Пак из The Washington Post, шоу повторяет сцены, фрагменты диалогов и сюжетные перипетии: "Девять эпизодов следуют той же истории и практически тем же локациям, как в оригинальной игре. Люди, которые знают игру наизусть, скорее всего, смогут даже произносить строчки диалогов вместе с героями".

Стивен Келли из BBC заметил, что адаптация получилась верной оригиналу, но не идеальной. Он посчитал некоторые сцены слишком "игровыми" для телевидения, а ритм шоу неровным. Критик заметил, что адаптация лишена самого важного, что делало игру такой привлекательной, — возможности самому погрузиться в этот мир. Несмотря на эти недочеты, Келли назвал "Одних из нас" лучшей адаптацией видеоигры в принципе: "Это квинтэссенция души и сердца игры".

Практически все критики отметили блестящую игру актеров. Особенно журналистам понравился эпизод, углубляющийся в историю двух выживших в исполнении Мюррея Бартлетта и Ника Оффермана. По мнению рецензентов, все актеры очень органично вписались в роли, и за ними увлекательно наблюдать. Хотя Алан Сепинуолл из Rolling Stone заметил, что все они делают "Одни из нас" "торжеством тайпкастинга" (когда одних и тех же актеров берут на похожие роли из проекта в проект).