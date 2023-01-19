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1 час назад

Пилот «The Last of Us» за два дня посмотрели более 10 млн зрителей

Игромания.ру

HBO Max сообщил о том, что первый эпизод сериала The Last of Us за два дня с момента премьеры посмотрели более 10 млн зрителей.

Пилот «The Last of Us» за два дня посмотрели более 10 млн зрителей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Экранизация популярной видеоигры оказалась большим хитом для HBO Max, собрав 4,7 млн зрителей в первый день. Таким образом, The Last of Us стала третьей крупнейшей премьерой за всю историю HBO, уступив «Дому дракона», который на релизе посмотрели 9,9 млн зрителей, и «Подпольной Империи», которую за аналогичный период оценили 4,8 млн зрителей.

Напомним также, что сериал The Last of Us получила высокие оценки зрителей и критиков — последние успели ознакомиться с полным сезоном. Кстати, в пилоте можно увидеть сцены режиссёра Кантемира Балагова («Дылда»), который покинул проект из-за творческих разногласий.

Сериалы,Подпольная империя,Кантемир Балагов,
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