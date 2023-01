Соавтор The Last of Us расстроен, что его не упомянули в сериале

Соавтор игр The Last of Us и Uncharted 4 Брюс Стрейли ушёл из Naughty Dog ещё в 2017-м. Выяснилось, что он обвинил создателей сериала The Last of Us («Одни из нас»), в том числе бывшего коллегу Нила Дракманна в том, что его заслуги не отметили в первом эпизоде.