Чем новая экранизация "Азазеля" отличается от книги

Сериал "Фандорин. Азазель", на Кинопоиске с 19 января

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Сценарий написан по мотивам одной из шестнадцати книг о сыщике с незаурядным складом ума. Действие перенесено в 2023 год, но авторы обещают, что зрители увидят в кадре разные эпохи. В главной роли - Владислав Тирон ("Триггер", "Детективный синдром"). Его Фандорину, кстати, всего 20 лет.

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Итак, в наше время в Северной столице молодой следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Он занимается не самой интересной работой, пока к нему не попадает странное дело: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер сводит счеты с жизнью в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит всё новые и новые улики, в итоге выходя на след опасной организации, и задается вопросом - что такое "Азазель"?

Съемки проходили в Петергофе, в петербургских дворцах - Юсуповском и Мраморном, а также в других местах Северной столицы.

Владислав Тирон, исполнитель главной роли, рассказывает, что зачитывался в детстве книгами про Фандорина.

"Важно понимать, что сценарий не всегда дословно следует литературному первоисточнику, - уточняет он, - мой Фандорин намного моложе, и как минимум этим он отличается от своего книжного прототипа. Но и книжный, и сериальный Фандорин, прежде всего, отличаются смелостью..."

Своего героя Тирон характеризует так: "Бесстрашен, честен, ответственен, настойчив и готов отвечать за свои поступки. Правда, то, что он думает не так, как остальные, ему же и мешает. Он не всегда находит общий язык с людьми, что отчасти проявляется в некой замкнутости и закрытости, отсутствии веры в себя, с которой ему предстоит бороться в сериале".

Шоураннер проекта Александра Ремизова рассказывает: в новом сериале решили "сделать гибрид "фандоринского" мира и современности - поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза".

В сериале появится и линия двух героев, которых не было в книге. Один из них - царь Николай III в исполнении Максима Матвеева. Не все сразу его узнают. Также появился премьер-министр Орлов, его играет Евгений Стычкин.