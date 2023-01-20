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2 часа назад

Вышел трейлер полицейского комедийного сериала "Экипаж 314. Полный ППС!"

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Okko выложил трейлер сериала "Экипаж 314. Полный ППС!", продолжения полицейской комедии "Экипаж 314".

Новый сезон расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа, которая пройдет совсем не так как они хотели - отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится.

"Им придется снова посетить "проклятую"квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора. А также - посетить библиотеку, обмануть дьявола, поймать гениального хакера, встретиться с охотниками за выигрышными лотерейными билетами, побегать за собачкой учительницы Максимыча, найти приключение на голову даже в бане, проучить вернувшегося из прошлого карлика, сойтись в схватке за честь и достоинство со столичными коллегами и обогатить небольшой провинциальный городок", - это синопсис.

В ролях: Степан Абрамов, Максим Ковалевский, Андрей Харыбин, Иван Агапов, Елена Муравьева, Юрий Горин, Виталий Абдулов, Спартак Сумченко, Ола Кейру, Олеся Пуховая, Николай Ларчуженков, Антон Макуха и другие.

Планируется 10 серий по 25 минут. Премьера - 1 февраля.

Сериалы,Видео,Проклятые,Проклятая,Спартак Сумченко,Андрей Харыбин,Максим Ковалевский,Иван Агапов,Юрий Горин,Елена Муравьева,Степан Абрамов,Виталий Абдулов,
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