"Им придется снова посетить "проклятую"квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора. А также - посетить библиотеку, обмануть дьявола, поймать гениального хакера, встретиться с охотниками за выигрышными лотерейными билетами, побегать за собачкой учительницы Максимыча, найти приключение на голову даже в бане, проучить вернувшегося из прошлого карлика, сойтись в схватке за честь и достоинство со столичными коллегами и обогатить небольшой провинциальный городок", - это синопсис.