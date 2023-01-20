Онлайн-кинотеатр Okko выложил трейлер сериала "Экипаж 314. Полный ППС!", продолжения полицейской комедии "Экипаж 314".
Новый сезон расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа, которая пройдет совсем не так как они хотели - отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится.
"Им придется снова посетить "проклятую"квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора. А также - посетить библиотеку, обмануть дьявола, поймать гениального хакера, встретиться с охотниками за выигрышными лотерейными билетами, побегать за собачкой учительницы Максимыча, найти приключение на голову даже в бане, проучить вернувшегося из прошлого карлика, сойтись в схватке за честь и достоинство со столичными коллегами и обогатить небольшой провинциальный городок", - это синопсис.
В ролях: Степан Абрамов, Максим Ковалевский, Андрей Харыбин, Иван Агапов, Елена Муравьева, Юрий Горин, Виталий Абдулов, Спартак Сумченко, Ола Кейру, Олеся Пуховая, Николай Ларчуженков, Антон Макуха и другие.
Планируется 10 серий по 25 минут. Премьера - 1 февраля.