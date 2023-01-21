Эмилия Кларк отказывается смотреть "Дом Дракона"

Звезда сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк призналась, что отказывается смотреть его приквел — "Дом Дракона", сообщает Variety.
Актриса рассказала, что не может пересилить себя и смотреть сериал, действие которого происходит в знакомой ей киновселенной, но с участием совершенно других героев. Кларк отметила, что просмотр "Дома Дракона" кажется ей "странным".
"Не знаю, сумеете ли вы меня за это простить, но я не смотрела сериал и, честно говоря, не планирую. Мне не по себе уже от одной только мысли об этом. Это как, если ты решил сходить на школьный юбилей выпускников и вдруг понимаешь, что ты учился в другой школе", — шутливо прокомментировала свою позицию Кларк.
При этом звезда отметила, что очень радуется успехам сериала, получившего высокую оценку от критиков и поклонников фентезийной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина.