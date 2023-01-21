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2 часа назад

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк заявила, что отказывается смотреть "Дом Дракона"

Газета.Ru

Звезда сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк призналась, что отказывается смотреть его приквел — "Дом Дракона", сообщает Variety.

Эмилия Кларк отказывается смотреть "Дом Дракона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса рассказала, что не может пересилить себя и смотреть сериал, действие которого происходит в знакомой ей киновселенной, но с участием совершенно других героев. Кларк отметила, что просмотр "Дома Дракона" кажется ей "странным".

"Не знаю, сумеете ли вы меня за это простить, но я не смотрела сериал и, честно говоря, не планирую. Мне не по себе уже от одной только мысли об этом. Это как, если ты решил сходить на школьный юбилей выпускников и вдруг понимаешь, что ты учился в другой школе", — шутливо прокомментировала свою позицию Кларк.

При этом звезда отметила, что очень радуется успехам сериала, получившего высокую оценку от критиков и поклонников фентезийной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина.

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,Эмилия Кларк,
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