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2 часа назад

HBO Max не продлил перезагрузку «Сплетницы» на третий сезон

Mainstyle

Перезагрузка культового сериала о жизни золотой молодёжи вызвала довольно противоречивую реакцию. Однако теперь рассуждать о её целесообразности не придётся, ведь HBO Max отказался продлевать «Сплетницу» на третий сезон. Стриминговый сервис больше не заинтересован в жителях Манхэттена, но есть шанс, что его производство достанется кому-то другому.

Продолжения "Сплетницы" не будет
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Мы благодарны Джошу Сафрану, Стефани Сэвидж и Джошу Шварцу за то, что они вернули нам Верхний Ист-Сайд и громкие скандалы школы Констанс Биллард. Хотя третьего сезона „Сплетницы“ не будет, мы благодарим проект за соблазнительные любовные треугольники, расчётливый удар в спину и безупречный стиль, которым сериал так полюбился новой аудитории», — сказано в официальном заявлении.

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Кадр из сериала «Сплетница», 2021

Конечно, сам сценарист Джош Сафран поделился более трогательным и откровенным сообщением с поклонниками, которые с нетерпением ждали продолжения.

«С тяжёлым сердцем я должен сказать, что „Сплетница“ не будет продолжена на HBO Max. Мы благодарны телеканалу и студии за их веру и поддержку; сценаристам — за их изворотливые умы и яркий талант; актёрскому составу — за то, что они были величайшими соратниками и друзьями; а съёмочной группе — за их тяжёлую работу, самоотверженность и любовь к шоу. Честно говоря, это был величайший проект, над которым я когда-либо работал. В настоящее время мы ищем другой дом, но сейчас это может оказаться непростой битвой, и поэтому, если это будет конец, то мы постараемся выйти на самый высокий уровень. Спасибо вам всем за просмотр, и я надеюсь, что вы настроитесь на финал в следующий четверг, чтобы увидеть, как всё сольётся воедино. P.S. Большое спасибо всем фанатам „Сплетницы“ по всему миру. Вы — причина, по которой мы вернулись в первую очередь, и, кто знает, может быть, вы именно та причина, по которой мы встретимся снова. Посылаю вам свою любовь», — поделился он.

Надеемся, что последняя глава, которая запланирована на 26 января расставит точку в жизни нового поколения героя. Ну а мы не теряем надежду и надеемся, на успешное возвращение в строй!

Источник фото: HBO Max

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