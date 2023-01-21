Продолжения "Сплетницы" не будет

«С тяжёлым сердцем я должен сказать, что „Сплетница“ не будет продолжена на HBO Max. Мы благодарны телеканалу и студии за их веру и поддержку; сценаристам — за их изворотливые умы и яркий талант; актёрскому составу — за то, что они были величайшими соратниками и друзьями; а съёмочной группе — за их тяжёлую работу, самоотверженность и любовь к шоу. Честно говоря, это был величайший проект, над которым я когда-либо работал. В настоящее время мы ищем другой дом, но сейчас это может оказаться непростой битвой, и поэтому, если это будет конец, то мы постараемся выйти на самый высокий уровень. Спасибо вам всем за просмотр, и я надеюсь, что вы настроитесь на финал в следующий четверг, чтобы увидеть, как всё сольётся воедино. P.S. Большое спасибо всем фанатам „Сплетницы“ по всему миру. Вы — причина, по которой мы вернулись в первую очередь, и, кто знает, может быть, вы именно та причина, по которой мы встретимся снова. Посылаю вам свою любовь», — поделился он.